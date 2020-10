Trenér mladých plážových volejbalistů: Specializace se jeví nutností

Někdejší úspěšný beachvolejbalový reprezentant Přemysl Kubala z Frýdku-Místku je od letošního roku manažerem reprezentací od 18 do 22 let. Na starosti má přípravu týmů na vrcholné šampionáty. Má podle něj český plážový volejbal v záloze družstva, která by mohla navázat na nynější dvojice Ondřej Perušič – David Schweiner a Barbora Hermannová – Markéta Nausch Sluková, které patří do světové špičky?