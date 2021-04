Souboj nedobytných tvrzí. Karlovarsko a Budějovice hrají o volejbalový titul

Série na tři vítězné zápasy začne v úterý v 19:15 v hale Karlovarska, které ovládlo základní část před Jihostrojem o jediný set, proto má jako první výhodu domácího prostředí a případně i při rozhodujícím pátém zápase 19. dubna. Jelikož oba celky vyhrály zatím všech patnáct utkání na své palubovce, může to být rozhodující.



„Pokud se domácí prostředí využije od prvního zápasu, tak to pro nás bude obrovská výhoda,“ uvedl karlovarský nahrávač Lukáš Ticháček na webu klubu. „Hrát doma a venku je opravdu velký rozdíl. Předloni, když jsme vyhráli titul, tak se tato výhoda jasně prokázala,“ konstatoval asistent kouče Jihočechů Tomáš Skolka.

„Finále je soubojem nejlepších,“ řekl trenér Karlovarska Jiří Novák, který je zároveň koučem národního celku, a směrem ke slabinám finálového soupeře dodal: „Před zápasem žádnou nemá. Pokud se objeví, tak až v průběhu zápasu.“

České Budějovice spoléhají na španělského nahrávače Miguela Ángela De Ama, hru Karlovarska řídí střídavě Nizozemec Wessel Keemink a Ticháček, který už má na kontě deset titulů - dva české s Duklou v letech 2001 a 2003, pět z Německa a tři z Polska. „Ve finále by měly být emoce vůbec největší. Potkají se momentálně dva nejlepší týmy. Může to být nahoru dolů,“ řekl devětatřicetiletý Ticháček.

Jihostroj má zkušenější hráče, což ukázal univerzál Filip Rejlek v druhém semifinále v Liberci, a do hry se po zranění kotníku vrátil i blokař a kapitán týmu Radek Mach. Hlavní útočnou silou Karlovarska je levoruký univerzál Patrik Indra. „Mají více dobrých útočníků, stabilně dobré výkony podává Lukasz Wiese a jejich zbraní je servis,“ řekl Skolka.

Zápasy se celou sezonu hrají kvůli přetrvávajícím omezením kvůli koronaviru bez fanoušků a finále není výjimkou. „Bez diváků bude míň emocí, hluku a přitom právě to bubnování a skandování hráče přivádí k ještě lepším výkonům. Teď se každý bude muset spolehnout na to, co má natrénováno a co umí,“ řekl Ticháček.

Ve své teprve sedmileté extraligové historii usiluje Karlovarsko o druhý titul, ten první klub slavil v roce 2018. Jihostroj získal předloni jubilejní desátý triumf. Minulý rok byla soutěž ukončena kvůli koronaviru po základní části a mistr nebyl vyhlášen.

Zatímco o titulu mezi muži se rozhodne v play off, soutěž volejbalistek vyhrály a pohár už převzaly hráčky Dukly Liberci coby nejlepší tým základní části. Rozehraná vyřazovací část totiž byla zrušena kvůli nakaženým hráčkám covidem-19 ve třech týmech.