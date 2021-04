Nerozvážně, s radostí. Novák nechce, aby Karlovarsko hrálo profesorsky

Vašina hodil prohru za hlavu Byli jediný míč od titulu, přesto pro ně sezona ještě nekončí. Volejbalisté Karlovarska nevyužili mečbol v tiebreaku třetího extraligového finále s Jihostrojem České Budějovice, utkání nakonec ztratili a soupeř snížil stav série na 1:2. „Jakmile jsme večer dojeli domů, hodili jsme ten zápas za hlavu, jako by se dneska nehrálo. Už se soustředíme na další zápas v Budějovicích,“ ujistil smečař Karlovarska Lukáš Vašina. Když domácí odvrátili v úvodní sadě tři setboly a ujali se vedení, zdálo se, že už definitivně zlomí odpor soupeře. Naděje Karlovarska na rychlé ukončení série ještě vzrostly po zisku druhého setu a následném vedení o pět bodů. Ani to ale nestačilo. Českobudějovický tým se pod taktovkou bývalého univerzála Karlovarska Filipa Rejlka obdivuhodně vzchopil a po jednom z nejatraktivnějších zápasů sezony zvítězil 3:2 na sety. „Nehledal bych tam jeden moment, který rozhodl, Budějovice hrály dobře, vycházelo jim pak všechno,“ uznal Vašina. „I my jsme hráli dobře, myslím, že to byl výborný volejbal. Hrálo se o každý balon, který ani jeden z týmů nechtěl nechat dopadnout na zem.“ Nejblíž titulu se volejbalisté Karlovarska ocitli v koncovce páté sady, když měli za stavu 14:13 mečbol. Rozhodující bod ale nepřidali. „Přeci jenom je to play off, v každém utkání se může stát cokoliv, bude vyhrávat tým, který se z toho nejlépe dostane.“ Další možnost dotáhnout finálovou sérii k titulu dostanou volejbalisté Karlovarska v pátek. Čtvrté utkání finálové série z Českých Budějovic vysílá od 20.15 hodin živě program ČT sport.