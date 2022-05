Hermannová se Štochlovou zahájily turnaj na písku v Kusadasi jasnou výhrou

Po vyrovnaném úvodu obou setů získaly české jedničky postupně navrch a vybudovaný náskok s přehledem udržely až do konce. Odpoledne se utkají o prvenství ve skupině a lepší nasazení pro play off s turnajovými trojkami Taliquou Clancyovou a Mariafe Artachovou z Austrálie, stříbrnými z loňských OH v Tokiu.

„Je to poslední kvalifikační turnaj na MS v Římě, proto je pro nás důležité, abychom zde zahrály nějaký lepší výsledek. To znamená, abychom postoupily ze skupiny, a čím lepší výsledek potom uhrajeme, tím větší šance pro nás. Taky bude záležet na tom, jak budou hrát ostatní týmy, jelikož bojujeme asi s dalšími čtyřmi týmy o tři přímá místa ze žebříčku,“ řekla před startem turnaje Hermannová v nahrávce pro média.