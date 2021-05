Plážoví volejbalisté si zahrají v Ostravě o Tokio. I před diváky?

„V olympijské kvalifikaci jsou Perušič a Schweiner komfortně usazeni,“ prohlásil předseda Českého volejbalového svazu Marek Pakosta. „Holky (Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková) jsou také na postupovém místě, ale jim v Ostravě ještě může jít o postup. Letos, kdy vinou koronavirové pandemie asi polovina turnajů odpadla, má náš turnaj o to větší důležitost.“



Podle Pakosty by v Ostravě o Tokio, kam se kvalifikuje po 16 dvojicích mužů a žen, mohly usilovat ještě čtyři mužské a tři ženské týmy. „Ostatní mají velký odstup,“ dodal. Česko bude mít v hlavní soutěži tři mužské i ženské celky. Kromě Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera a Barbory Hermannové a Markéty Nausch Slukové to budou Jan Dumek a Václav Berčík a Michaela Kubíčková a Michala Kvapilová.

„U třetích dvojic počkáme na návrh z České asociace beachvolejbalu, zda příležitost dostanou některé nadějné páry, anebo rozhodne domácí ranking,“ uvedl Pakosta.

V polovině května nákladní auta začnou do areálu navážet tuny písku. Pořadatelé ale dosud řeší umístění hřišť, aby co nejvíce vyhověli nynějším epidemiologickým požadavkům a účastníci turnaje byli co nejvíce v uzavřené bublině.

David Schweiner (vlevo) a Ondřej Perušič na turnaji v Cancúnu

„Máme připravených několik variant, ale stále je ve hře i ta z předešlých dvou ročníků s arénou pro tři a půl tisíce diváků,“ řekl ředitel turnaje Martin Duka z pořádající agentury Raul. „Můžeme postavit i kurty pro omezenější počet diváků.“

Leč zatím není jasné, zda vůbec nějací budou moci přijít.

„Pokud by fandové chyběli, tak by nás to mrzelo vzhledem k předešlým dvěma ročníkům turnaje, na nichž bylo vždy plno a neskutečná atmosféra,“ shodli se Ondřej Perušič a David Schweiner. „Každopádně v nynější situaci se dá pochopit, že by tady lidé chyběli.“

Marek Pakosta je v předpovědích hodně opatrný. „Očekávám, že každým dnem dostaneme od ministerstva zdravotnictví povolení, že můžeme turnaj uspořádat bez diváků,“ podotkl. „Je to dané i tím, že obsazení turnaje hráči, členy realizačních týmů a organizátory čítá v nejexponovanějším dnu až osmnáct set lidí. Z toho důvodu jsme ani nechtěli o diváky žádat, ale když vidíme, jak se rozjíždějí pilotní projekty s fanoušky na hokeji a fotbale, tak aspoň o jejich omezený počet zkusíme požádat.“