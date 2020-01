Perušič a Schweiner vědí, že by se jako horníci neuživili

České beachvolejbalové jedničky si během přípravy na nadcházející sezonu odskočily do Ostravy, aby natočily videoklip propagující květnový turnaj Světové série J&T Banka Ostrava Beach Open.



Perušič a Schweiner na něm budou obhajovat druhé místo a především usilovat o body do olympijské kvalifikace, která vyvrcholí v červnu turnajem v Římě.

Tentokrát oba měli v rukách nejen míč, ale i pracovní náčiní. „A bylo to zajímavé. Nikdy jsem na podobném místě nebyl, natož abych si vyzkoušel tu dřinu,“ řekl Ondřej Perušič. „Všechny, kteří tak těžce pracují, obdivuji. Pro mě to je motivace do dalšího studia, protože jako horník bych se neuživil.“

David Schweiner dodal, že si vůbec nedokáže představit, jaké to je pracovat ve skutečném dole. Těšilo ho, že se tentokrát podívali i na ikonická místa Ostravy. „Dosud jsme jich tady moc neviděli. A na některých jsme si mohli i zapinkat.“

O své zkušenosti s prací v podzemí vyprávěli včera v Dolních Vítkovicích, kde se letošní turnaj uskuteční od 20. do 24. května.

Přiznali, že zlomili krumpáč.

„Režisérem klipu jsme se nechali vybičovat k nadlidským výkonům,“ řekl Ondřej Perušič.

Na kolena nebo plazit se slojí ale nemuseli. „Ale je fakt, že jsme se museli hodně ohnout,“ podotkl David Schweiner, který měří dva metry. Ondřej Perušič je o deset centimetrů menší.

A vyrubali nějaké uhlí?

„Řekl bych, že jsme kopali do kamene, do hloubky jsme se moc nepouštěli,“ odpověděl Perušič. „Asi se ale budu muset na Landek ještě vrátit, protože jsem jim vzal hornickou kamizolu...“ Tou myslel horní díl fáraček. „Jinak se bude povídat, že kleptoman Perušič vybrakoval hornické muzeum.“ Hájil se, že šlo o omyl.

„Nešťastně jsem si ten vršek přibalil ke svým věcem. Sám mám totiž spoustu věcí děravých, takže mi to nějak splynulo s tím mým vlastním oblečením,“ usmál se Ondřej Perušič.