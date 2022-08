Ať nepouští tu muziku, když podávám. Perušičovo faux pas na mnichovském písku

„Proč tady pořád pouštějí tu hudbu, co zní, jako by jel vlak?“ povídal Perušič parťákovi Schweinerovi v průběhu jejich zápasu proti domácí dvojici Sowa, Pfretzscher.

Když „hudba“ znovu burácela dokonce i ve chvíli, kdy se chystal servírovat, už se neudržel a šel za rozhodčí: „Nemohli by přestat pouštět tu muziku, když zrovna podávám?“

Rozhodčí na něj poněkud bezradně a zmateně hleděla. Nevěděla, jak mu pomoci.

Pak Schweiner k parťákovi prohodil: „To není hudba, to fanoušci dupou do těch kovových podloží na tribuně.“

Aha...

„Pěkné faux pax, co?“ ulevil si Perušič.

Centrální dvorec a další tři soutěžní kurty se svými dočasnými montovanými tribunami byly pro multisportovní mistrovství Evropy vybudovány na náměstí Königsplatz hned vedle arény lezců, kde zápolili Adam Ondra i Eliška Adamovská. Oba sporty často probíhají současně, fanoušci (pokud tedy mají štěstí a vlastní vstupenky na obě povětšinou vyprodaná odvětví) mohou přebíhat mezi nimi.

„Atmosférou určitě nejlepší mistrovství Evropy, co jsme zažili,“ ujišťuje Schweiner. „Atmosféra je tu skvělá nejen na kurtech, ale i když procházíte městem. Celý Mnichov touhle multisportovní akcí žije.“

Ondřej Perušič (vpravo) smečuje v utkání s Youssefem Krouem a Quincym Ayem z Francie.

S Němci Sowou a Pfretzscherem si na úvod své skupiny poradili. Ve středu potom i s Francouzi Krouem a Ayem.

Výsledek? Pokaždé 2:1, tedy s rozuzlením v tiebreakovém třetím setu. Popáté z jejich posledních šesti zápasů. Evidentně mají ke skóre 2:1 podobně vřelý vztah, jako fotbalisté Viktorie Plzeň.

„Jak jste hráli?“ ptali se jich kolegové, když po druhém zápase kráčeli z kurtu do novinářské mixzóny.

„Vyhráli jsme v tiebreaku. My hrajeme jen přes tiebreak,“ pousmáli se.

Později Schweiner vtipkoval: „Bereme beach jako vytrvalostní sport, takže si zápasy rádi prodloužíme. Čtyřicet minut ho umí hrát každý, tak proč si nezahrát s tiebreakem padesát minut nebo rovnou hodinu.“

K prodloužení jejich středečního střetnutí přispělo i další netradiční intermezzo. Perušič zčistajasna začal odhazovat z kurtu hromádky písku. Jednou, dvakrát, třikrát.

„Byla tam vosa, snažil jsem se ji dostat pryč,“ vysvětloval. „Mám z vos poměrně velký respekt, proto jsem ji odstraňoval dýl, než bych asi teoreticky měl. Prostě jsem si vybral takový malý time out k záchraně planety, abych ji dostal pryč.“

Už loni jim vystoupení na olympiádě v Tokiu naboural pozitivní Perušičův test na covid. A s koronavirem bojoval také letos.

„Na minulém turnaji v Hamburku jsem po covidu cítil, že jsem trochu unavenější a hůř regeneruju. Což mohlo být částečně dané i tím, že jsem rovnou z izolace skočil do plného tréninku. Teď si myslím, že už žádné problémy nemám. Jen nás trochu trápí nesehranost, necelé tři týdny před mistrovství Evropy jsme spolu nestrávili tolik času, kolik bychom měli.“

Schweiner pro změnu řeší trable s bolavým palcem na ruce, který měl před turnajem v Hamburku naštípnutý.

Po turnaji rakouské národní tour na Attersee byla v plánu naše domácí česká nicméně náš blokař ukázal svoji výjimečnou šikovnost a do seznamu zranění této sezóny si z blokařského tréninku odnáší zlomený palec. Z toho plyne jediné. Perun se na Korábě představí po boku mladšího, zdravějšího a šikovnějšího @_knemec_. Dave se zatím dá doufejme do pořádku a za necelý měsíc nás čeká německý dvojboj v podobě Elite turnaje v Hamburku a ME v Mnichově.



„Když mě do něj netrefují, je to v pohodě a dá se to přežít,“ říká. „Při útoku i při podání. Nejhorší je, když mě do něj trefí někdo přímo na bloku. Proti Francouzům jsem se tomu vyhýbal, ale Ondra měl kvůli tomu víc práce.“

Vítězstvím ve skupině si zajistili den volna, vyhnuli se totiž předkolu play off. V pátek vstoupí do vyřazovací fáze šampionátu rovnou z osmifinále.

Ve čtvrtek zatím jen vyhlíželi, kdo bude jejich příštím protivníkem. Stali se jím Poláci Kantor a Rudol, když si v předkole poradili s norským párem Berntsen, Mol 2:1 na sety.

Perušič se Schweinerem měli už ve skupině u kurtu podporu svých rodinných příslušníků a známých, kteří za nimi do Německa přicestovali.

„Další takticky vyčkávají, jak se nám povede v pátek,“ říká Perušič. „Problémem je, že vstupenky na víkend už jsou beznadějně vyprodány. Tak budeme muset případně hledat nějaké jiné cesty, jak sem co nejvíc našich Hujerů propašovat.“

Přestože už spolu dokázali ovládnout i čtyřhvězdičkový turnaj Světové série, na evropských šampionátech jsou zatím jejich maximem dvě pátá místa z let 2019 a 2021.

Aby takovou bilanci vylepšili vede cesta jen přes dvě výhry v nejbližších dvou zápasech.