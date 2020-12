Situace se opakuje. Ostravští volejbalisté i vinou covidu bojují o přežití

Situaci přirovnal k roku 1999, kdy klubu hrozil krach. V poslední chvíli ho zachránila firma Danzas. Ostravští se postupně dostali mezi českou špičku a v letech 2006 a 2013 už pod názvem DHL Ostrava vybojovali mistrovský titul.

Ve snaze spasit ostravský volejbal šéfové klubu v minulých týdnech řešili nabídku firmy, která jim slíbila ekonomickou podporu, pokud se Ostravští budou podílet na její činnosti.

„Vedení nám řeklo, že situace v klubu se nevyvíjí dobře a že dostalo nabídku od jedné firmy, která má vyvíjet sportovní software a statistiku, na jejímž základě by měl jít určit potenciál hráčů,“ řekl ostravský trenér Jan Václavík. „Firma oslovila více českých klubů, které měly během zápasu postavit i hráče z lavičky.“

Václavík tak minulý týden v Liberci poslal na hřiště i mladé náhradníky. Ostravští vyhráli první set, ale další tři ztratili.

„Po vzájemné diskusi, a musím říct, že Honza (trenér Václavík) měl od začátku opačný názor než my, jsme se se zástupci dané firmy domluvili na nějakém částečném plnění už při zápase v Liberci,“ podotkl Pavel Žůrek.

Dodal však, že od počátku byli obezřetní. „Smlouva, kterou jsme posléze dostali, nebyla z mé obchodní zkušenosti taková, jak by měla vypadat,“ uvedl Žůrek. „Navíc dodneška se nic nestalo, což podporuje Honzův názor, že zřejmě nejde o férovou společnost. Možná nemá ani nic společného se softwarem, třeba za vším stojí nějací sázkaři.“

Nasazováním náhradníků by totiž šly ovlivnit výsledky. Nepoctivým úmyslům napovídá i to, že sídlo firmy je na Kajmanských ostrovech.

„Kromě toho má oficiální sídla různě po světě – v Dubaji, Německu, Americe i jinde. Snažili jsme se o nich získat informace i přes nějaké právníky, ale bylo to hodně těžké,“ připustil Pavel Žůrek. „Od začátku jsme měli strach, že by mohlo jít o něco nekalého, takže jsme byli hodně opatrní. Smlouvu jsme pečlivě připravovali, abychom nebyli obviněni, že se podílíme na manipulaci výsledků.“

A co na to zástupci zmíněné firmy? „Jejich odezva napovídá spíše tomu, že to nevyjde. Spolupráci jsme ukončili dříve než jsme začali,“ odpověděl Žůrek.

Jenže klub je ve velmi tíživé situaci. A to i vinou koronavirové pandemie. „Dosud jsme ani nedostali vládou slíbenou kompenzaci,“ zmínil Pavel Žůrek částku 750 tisíc korun určenou volejbalovým klubům nejvyšší domácí soutěže.

K tomu zřejmě budou muset vracet část zhruba čtyřmilionové dotace od města, protože ji celou kvůli covidu-19 letos nemohli vyčerpat.

„Mám obavu z února, protože pokud se nic nezmění a budeme muset peníze vrátit městu, bude to hodně zlé,“ povzdechl si šéf ostravského klubu.

K tomu město už dříve ohlásilo snížení dotací sportovním klubům o dvacet procent. „Ale může to být i více, takže jestli se něco nestane, tak v únoru nebudeme mít na výplaty,“ podotkl Pavel Žůrek.

Od ledna mohou volejbalisté žádat o další pomoc kraj. „Ale celý proces je posunutý,“ upozornil Žůrek. „Peníze bychom tak mohli čekat někdy koncem března, možná v dubnu. Jenže leden, únor a březen budou pro nás kritické.“

Sponzory vedení klubu hledá zatím marně. „Už jsme navštívili koho se dalo. Intenzivně v tom pokračujeme. Něco máme předjednané, ale nic není potvrzené a dotažené do konce,“ řekl Pavel Žůrek.