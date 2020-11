Volejbalistkám Olympu bude kvůli koronaviru chybět v Poháru CEV i Kocmanová

Oba české týmy odjely k poháru po měsíční pauze bez zápasů i pořádné možnosti trénovat, jelikož v Česku je soutěž od 10. října kvůli opatřením proti šíření covidu-19 zastavená. Do minulé středy hráčky ani nemohly trénovat v hale.

„Jdeme se prát, odhodlání máme. Pro postup jsme do této chvíle udělali maximum a věříme, že se nám to v následujících dnech vrátí,“ řekl kouč Olympu Stanislav Mitáč na webu volejbalového svazu a trenér Brna Ondřej Boula uvedl: „O kosovském soupeři toho příliš nevíme. První zápas tak bude spíše o poznávání soupeře a svých možností. Určitě bychom se rádi porvali o postup do dalšího kola.“

Olymp stihl odehrát před přerušením v nejvyšší soutěži tři zápasy. Kvůli koronaviru do Chorvatska neodjelo pět hráček včetně Kocmanové-Havlíčkové. „Ale jsme odhodláni předvést dobrý volejbal, máknout za sebe, za velmi dobrou, byť krátkou přípravu, i za covidem postižené kolegyně,“ vyhlásil Mitáč.

Brno stihlo po otevření hal tři tréninky a do Kosova vyrazilo v pondělí autobusem se zastávkou a tréninkem v Bělehradu. „Herní manko máme, ale věřím, že holky jsou zkušené a dokážou se i s nelehkou situací popasovat,“ řekl Boula. Olymp měl potíž i se zajištěním cesty a nakonec odjel dvěma mikrobusy. Všechny čtyři zápasy s českými účastníky začnou ve 20:00.

Pražští Lvi měli minulý týden hrát oba duely Vyzývacího poháru v lotyšské Jurmale. Kvůli pozitivním výsledkům testů jednoho hráče a člena realizačního týmu v dějišti ale musel celý tým do karantény a zápasy se neuskutečnily.