Volejbalový Olymp má nejvyšší ambice. Kouč Mitáč cítí z týmu chuť uspět

Při posilování nezůstalo pouze u slavné odchovankyně. Ve Vršovicích se hlásila v létě také reprezentantka Eva Hodanová, která se vrátila z německé bundesligy oklikou přes Olomouc. A doplnila je zkušená Leona Neumannová, která posledních pět sezon strávila ve švýcarském Luzernu.

K tomu připočtěme kostru kádru, kterou se podařilo udržet z loňska: Smutná, Šimáňová, Purchartová, Pešková a Komárková. K tomu přibyly mladé volejbalistky.

„Nabídli jsme spolupráci mladým hráčkám, které jsou věkem ještě juniorky, aby mohly trénovat se zkušenými a spolupráce s nimi je posouvala,“ vysvětluje Mitáč a dodává: „Sázíme na ně do budoucna, že nám tu odvedou práci. Zatím však mají málo herních příležitostí, protože soutěž je narušená covidovou aktivitou. Zkrátila se na dvě kola oproti původním třem, takže i v těch lehčích zápasech nedostávají tolik příležitostí nebo jen minimální.“

Kromě hráčských posil přibyla jedna i do realizačního týmu. Rozšířil se o Itala Paola Boschettiho, který dbá na kondici hráček.

„Paolo s námi pracoval už loni, ale měl ještě povinnosti v Číně. Holky zpravidla navštěvoval v posilovně jednou za měsíc, kde je zkontroloval a upravil kondiční posilovací programy. V letošní sezoně je s námi celou dobu. Má na starosti přípravu jak profesionálních hráček, tak i studujících hráček a s jeho prací jsme spokojeni,“ chválí Mitáč akvizici z Itálie.

„V některých okamžicích jsou hráčky hodně unavené, protože zvedají kila, která doposud nezvedaly,“ popisuje kondiční přípravu trenér Mitáč. „V posilovně jsme dvakrát týdně. Volejbalový trénink po posilovně a druhý den je náramně těžké holky přesvědčit, že se musí plně soustředit na volejbalové aktivity.“

Tvrdá dřina během týdne se odráží na výsledcích. Pražanky bojují o špičku, jsou třetí. Bod ztrácejí na druhou Olomouc a čtyři na první Liberec. Ten dokázaly jako jediné v dosavadním průběhu extraligy porazit a to hned ve dvou případech.

„Máme do téhle chvíle pouze dvě porážky, ale rozdali jsme spoustu bodů v tiebreacích. Dá se to dobře komentovat sloganem, který já rád používám - Bohatým bereme, chudým dáváme. I když v tomto případě tomu tak nebylo. Těžké pětisetové bitvy byly s Ostravou, Olomoucí, KP Brnem a Libercem. Svědčí to o tom, že prvních pět týmů se dokáže vzájemně potrápit a porazit,“ hovoří o extraligové vyrovnanosti Mitáč.

Pražanky jsou v pětisetových zápasech silné. Dokázaly je pro sebe získat hned ve čtyřech případech z pěti. Navíc otáčely stav 0:2 na sety. „Zkušenosti, mentální síla a víra ve vlastní umění spojené s dobrým trénováním tým žene k vítězství,“ říká kouč na adresu svých hráček.

Výrazně se také projevuje osobnost a zkušenosti Anety Havlíčkové-Kocmanové. „Je to hráčka, která u nás vyrostla a my jsme rádi, že tady s námi je. Uvidíme, co bude příští rok. Její volejbalové kvality a zkušenosti jsou nenahraditelné. Žádná tak zkušená hráčka v tuto chvíli na domácích palubovkách nesportuje. Dokáže svým profesionálním přístupem zabrat, kdy se zabrat má,“ vypráví o svém útočném esu Mitáč.

V Praze se nyní připravují na Final 4 Českého poháru, které je na programu 7. - 8. února v Teplicích. „Jsme rádi, že jsme postoupili. Byl to jeden z cílů sezony,“ těší Mitáče. V boji o pondělní televizní finále čeká Olymp velká výzva. “Vyšel na nás Liberec, ale chceme-li dosáhnout met nejvyšších, tak se musíme umět i s tímto soupeřem poprat.“