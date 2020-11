V hlavní roli covid-19. Volejbaloví Lvi uvízli v Lotyšsku v karanténě

Do Jūrmaly přiletěli v neděli nad ránem. „V sobotu jsme podstoupili testy v Praze a byli jsme všichni negativní. Bez toho bychom neodcestovali. V Lotyšsku jsme šli na druhé. Trénovali jsme a večer jsme se dozvěděli, že jsou dva z nás pozitivní. Byl to pro nás šok,“ líčil Pomr. „Oba nemocní jsou naštěstí bezpříznakoví. Na první pohled jim nic není. Bohužel nejde, aby byli v izolaci a ostatní hráli.“

Zajímavé je, že jeden z pozitivně testovaných už covid-19 prodělal. Proto má s sebou potvrzení, že nemůže být infekční. „Je to divné. Donutili jsme místní, aby oběma udělali druhý test přímo z krve,“ uvedl kouč. Naděje tedy ještě žije... „Pokud by opakované testy vyšly negativně, mohli bychom jít ven. Ale s tím se nedá počítat,“ řekl Pomr.

Vidina původně plánovaného termínu utkání už padla. „Ještě jsme kontumačně neprohráli. To se bude teprve řešit. Zápasy jsou protokolárně odloženy na neurčito. Ovšem jet sem třeba za týden si nedokážu představit,“ ušklíbl se trenér. Všichni už prý řeší jediné: jak co nejrychleji odcestovat. „Let máme koupený na neděli. Tím můžeme zmizet. A mohou s námi jet i dva pozitivně testovaní.“

Lvi by však Lotyšsko rádi opustili hned. „Naše frustrace je obrovská. Potom, co jsme absolvovali, abychom mohli odcestovat do Jūrmaly, vyšlo naše úsilí vniveč. A to nemluvím o financích,“ sdělil Pomr. Částku zatím nikdo nevyčíslil. „Každé euro, co nás ‚výlet‘ stojí, je pro nás ztrátové. Vždyť nemůžeme trénovat ani hrát. Proto se snažíme, tak rychle odcestovat.“

Den se nyní neúměrně vleče. „Nálada je špatná. Máme na sobě stigma. Vedení hotelu tlačí, utíká mu kšeft. Zabíráme celé patro, kde je daleko více pokojů, než využijeme. Možná budeme přestěhováni. Soupeři na nás naštěstí nezapomněli, pomáhají nám, jak mohou,“ poděkoval kouč. Hráči se snaží nepropadnout skepsi. „Na jednom pokoji se mastí PlayStation, na druhém se kouká na filmy. Proběhl i kruhový trénink na chodbě,“ ocenil Pomr.

Jediné co výpravu potěšilo, jsou dobré zprávy z Prahy. Vláda povolila profesionálním sportovcům obnovit svou činnost. „Sledujeme Českou televizi. Z rozhodnutí vlády jsme měli obrovskou radost,“ přiznal trenér. Nicméně zas tak moc nejásal. „Doba není jednoduchá. Ani všechno okolo testování. Jsem zvědavý, jak to bude u nás. Budou muset přijít výjimky, když bude někdo pozitivní. Aby ostatní mohli hrát. Jinak se do haly stejně nepodíváme,“ doplnil.