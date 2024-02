V týmu chci více českých hráčů, říká mecenáš volejbalových Lvů Janeček

Lvi chtěl dovést k absolutní české špičce. A to se povedlo! Vždyť v minulém roce pražský tým ovládl nejvyšší domácí soutěž. O předčení očekávání nechce Janeček vůbec hovořit. „My stavíme tým na to, abychom se s ním porvali o možnost hrát o titul. Úplně stejné je to v Lize mistrů – nechceme si jí jen zahrát, chceme ukázat, že česká extraliga má dobrou kvalitu a že do této soutěže patříme,“ dodal Janeček. A to se podle něj rovněž povedlo.

Pražští Lvi jako vůbec první český tým postoupili ze základní skupiny a dostali se do vyřazovací fáze Ligy mistrů. A to při své první účasti v této soutěži. „Jsem nadšený z toho, že se podařilo získat dvě místa v Lize mistrů pro české týmy. Oba v nich podaly velmi kvalitní výkony a tím významně posílily prestiž naší extraligy. Ta začíná lákat čím dál více hráčů ze zahraničí. Pak však nastává otázka, jestli si takové volejbalisty můžeme dovolit,“ podotkl Janeček, který spoluvytváří přestupovou politiku Lvů.

Ti jsou známí tím, že do svých řad umí naverbovat zahraniční hráče, kteří jsou úspěšní a patří k tahounům. „Posily vybíráme společně s hlavním trenérem. Připravíme si shortlist se seznamem kandidátů. Mám silné slovo v momentu, když by hráč nevycházel dobře z hlediska dat. To bych ho nevzal. Občas se ale nechám přesvědčit, jsem na konsensus zvyklý,“ dodal s úsměvem Janeček, který velmi úspěšně přeměnil ČZU Praha na silné Lvy.

Velmi si pochvaluje také spolupráci s argentinským trenérem Juanem Manuelem Barrialem. Do českého prostředí přinesl know-how z profesionálního světového prostředí.

„Má velmi dobré lidské vlastnosti, je komunikativní, umí dobře vyvažovat to, kdy naslouchat a kdy naopak vést. A není to jenom o něm. Máme trenérskou dvojici – on a Dardo Muller (asistent trenéra),“ doplnil Janeček, jehož cílem je navýšit počet českých hráčů v základní sestavě Lvů.

„Rád bych, aby tam byla více než polovina domácích volejbalistů. Myslím, že je to dosažitelné v horizontu dvou let. Začíná to tím, abychom měli silnou základnu, protože když to máte, tak potom už statisticky budete mít k dispozici víc mimořádných hráčů.“

Miliardáři ve volejbale?

Do fotbalu vstupují a vstoupili úspěšní čeští podnikatelé. Janeček by rád něco podobného viděl také ve volejbalovém prostředí. Nebo alespoň našel několik nadšenců z byznysového prostředí, kteří by sportovní kluby podpořili.

„Pár se mi jich povedlo najít, ale dlouhodobé vztahy nevznikají přes noc. Sport je místo, kde člověk může vyjádřit emoce. A pokud byznysmeni mají část příjmu, kterou si můžou dovolit věnovat na sport jako sponzorství nebo vlastnictví, tak peníze investují nebo je utratí velmi smysluplně. K čemu je si kupovat další luxusní auto nebo jachtu, když provoz pak stojí strašně peněz a nemáte z toho tak silnou emoci,“ ptal se Janeček, který si ve volnu rád zahraje také beachvolejbal.

„Aktuálně si lámu hlavu nad tím, jak dobře skloubit beach a šestky - respektive podívat se na to, co pro vývoj dětí a mládeže je optimální. Jestli je optimální kombinace šestek, beache a všeobecné průpravy nebo něco jiného. Nemám na to silný názor, ale myslím si, že je dobrý v tomto sledovat trendy v zahraničí, přečíst si nějaké průzkumy. Je to silné téma.“