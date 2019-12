Volejbalisté Liberce oslavili první výhru venku, ženy doma padly

„Utkání jsme odehráli koncentrovaně, snažili jsme se tlačit servisem, občas se to sice nedařilo, ale byl to klíč k dobré obraně. Dařilo se nám dohrávat i těžké vysoké balony a klíčový faktor byl určitě počet chyb, který jsme měli v útoku nižší,“ pochvaloval si Michal Nekola, liberecký kouč.

„Byl to suprový sebevědomý výkon, to se mi líbilo. Na našich úderech bylo vidět, že si věříme a zvenku tak máme první body,“ přidal univerzál Jan Štokr, kapitán Dukly.

Severočeši dosud padli shodně 1:3 v Praze, Kladně i Odoleně Vodě. „Bylo to nepříjemné, že jsme v předchozích zápasech venku neuspěli, ale body od soupeřů se vozí těžko. My jsme předtím ani jeden zápas nedostali ani do tie-breaku, v těch utkáních jsme kolabovali a naše účinnost v útoku byla prachbídná. V Ostravě jsme dodrželi věci, které jsme si řekli, třeba, jak dohrávat těžké balony. A hlava nám fungovala po celou dobu, což bylo důležité,“ popsal Nekola.

„S tím se ztotožňuji. Hlavně nás už v Ostravě nesrážely chyby, které jsme venku dělali. Třeba jsme vedli, ale pak jsme si sami nesmyslně vyházeli balony. Tentokrát jsme takticky dodržovali vše, co jsme si řekli,“ konstatoval Štokr.

Domácím scházelo zraněné libero Damian Sobczak a zaskakovat na příjmu za něj musel smečař Vojtěch Bauman. „Pro Ostravu to byl jednoznačně zásah do sestavy. Když jsme to zjistili, změnili jsme strategii servisu. Chtěli jsme zatížit nové libero, co to šlo. První dva sety nám to vycházelo a díky tomu jsme šli do vedení. Ve třetím nevím, jestli účinnost našeho servisu byla nižší, ale Ostrava už přihrávala lépe a bylo to vyrovnané až do koncovky,“ uvedl Michal Nekola.

„To, že nám chyběl na liberu Damian nebyl důvod, proč jsme prohráli. Vojta zápas zvládl víc než se ctí,“ tvrdil ostravský trenér Jan Václavík. „Liberec dobře přihrával, nám se na servisu nepodařila žádná série a když už jsme měli šanci na vysokou bodovku, oni to skoro nekompromisně složili. Neměli jsme úspěšné trojbloky. Ve třetím setu už jsme se na Duklu dotáhli a měli jsme nějakou šanci na obrat, ale Liberec zvládal míč uhrát třeba napotřetí a zaslouženě vyhrál,“ uznal Václavík.

Liberecké ženy neproměnily mečboly a nečekaně prohrály

Volejbalistky Dukly nepotvrdily jasnou výhru v Ostravě před týdnem a na domácí palubovce překvapivě selhaly. S Frýdkem-Místkem, který byl před sobotním utkáním pod Ještědem v extralize poslední, padly ve 13. kole po obrovském dramatu 2:3.

„Utkání se nám nepodařilo, takticky jsme úplně propadli,“ zlobil se trenér Dukly Libor Gálík. „Myslím si, že debut v základní sestavě výborně zvládla Kája Bartošová, to bylo ale jediné pozitivum z tohoto zápasu.“

Liberečanky v infarktovém závěru tie-breaku nejprve odvrátily dva mečboly, pak ale svoje tři neproměnily a hráčky Frýdku-Místku nakonec urvaly dva body po výhře 19:17.

„Měly jsme v plánu hlavně podržet si začátky setů, což se nám hned na začátku zase nepodařilo. Věděly jsme, že jakmile takového soupeře rozehrajeme, bude to potom těžké, a to se i ukázalo,“ litovala Eva Svobodová, univerzálka a kapitánka Dukly. „Potom přišly naše zbytečné chyby, ale bylo vidět, že když jsme soupeřky zatlačily, tak jsme byly nad nimi, proto je velká škoda, že jsme prohrály.“

Volejbalistky Liberce jsou v extraligové tabulce šesté s pětibodovým mankem na pátý Olymp Praha a tuto středu vstoupí do evropského poháru Challenge Cupu. Úvodní duel 1. kola je čeká v hale rumunského celku C.S.M. Lugoj.