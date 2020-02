Liberečtí volejbalisté jsou z formy. Zvednou se v souboji o pohár?

Volejbalisté Dukly věří v Českém poháru na kouzlo sudých roků. Poslední tři zlaté triumfy ve druhé nejvýznamnější domácí soutěži vybojovali v této dekádě v letech 2014, 2016 i 2018. „Byl bych moc rád, kdyby to letos zase vyšlo, když je ten sudý rok,“ přeje si Michal Nekola, liberecký trenér.

Do pohárového Final Four však nejdou jeho svěřenci v úplně ideálním rozpoložení, jsou z formy. V minulých dvou extraligových zápasech proti týmům, které jsou v tabulce pod nimi, totiž počítali s plným ziskem šesti bodů, ale získali pouze jeden. Nejprve prohráli doma s Odolenou Vodou 1:3 a pak 2:3 v Příbrami.

„Je fakt, že jsme ztratili dvě utkání, ve kterých jsme určitě měli zvítězit bez ztráty bodu. Soupeři sice hráli dobře, ale bylo to jenom o našich hlavách a o zbytečných chybách, že jsme v obou zápasech nakonec propadli,“ mrzí Nekolu. „Proto věřím, že finálový turnaj poháru je jedna z možností, jak se můžeme zvednout a zase se vrátit do toho našeho lepšího herního módu.“

Volejbalisté Liberce hrají tuto sobotu ve druhém semifinále od 18.00 s Kladnem, s nímž mají v letošní extraligové sezoně vyrovnanou bilanci 1:1 na zápasy. První dvojici tvoří České Budějovice a Karlovarsko.

„Před měsícem jsme Kladno porazili tři nula, ale od té doby získalo dvě nové posily, takže čekám velký boj. Do Final Four postoupily čtyři výborné mančafty a může vyhrát jen jeden. My uděláme všechno proto, abychom to byli my,“ přeje si Nekola.

Do Kutné Hory dorazí všechny čtyři celky v pátek a v místní hale absolvují tréninky. Na rozdíl od pohárového Final Four žen zápas o bronz muži nehrají, takže v neděli bude od 16.00 na programu pouze finálový zápas mezi vítězi semifinále.