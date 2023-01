Znovu pět setů. Pražští Lvi v repríze finále přetlačili Karlovarsko

„Ve hře jsme byli malinko lepší, ale s takovou kvalitou přihrávky jsme nemohli zvítězit. Čelili jsme sice výbornému servisu, ale těch es bylo vážně moc,“ zhodnotil výsledek karlovarský trenér Jiří Novák pro server volejbalové federace.

Předchozí dva vzájemné zápasy skončily pětisetovou výhrou Západočechů, naposledy v minulém týdnu ve čtvrtfinále Českého poháru. Na pět setů se protáhl už čtvrtý vzájemný duel za sebou, tentokrát však zvítězili Pražané - po několika zvratech 25:22, 19:25, 16:25, 25:20 a 15:13.

„S Karlovarskem letos hrajeme hodně podobné zápasy. Rozhodují je naprosté detaily. Především to, kdo je právě lepší na podání a na útoku. Tentokrát jsme to byli my a proto jsme teď veselejší,“ řekl po utkání trenér pražského týmu Juan Manuel Barrial.

„To, že jsme s Karlovými Vary konečně vyhráli tiebreak, je pro nás moc důležité. Prohrát ho letos potřetí, by bylo vážně frustrující,“ dodal Jakub Janouch, kapitán pražských Lvů.

Jejich tým je nyní na třetím místě tabulky a ke Karlovarsku se přiblížil na rozdíl pěti bodů. Úřadující mistři po předchozí porážce v Českých Budějovicích získali podruhé za sebou jen bod a zaostávají v tabulce o čtyři za Libercem, který bude v dnešní dohrávce hostit čtvrté Jihočechy.

V dalších duelech 22. kola extraligy porazilo páté Kladno poslední Ostravu také až po pětisetové bitvě a obratu z 1:2, tie-break Středočeši vyhráli 15:10. Šesté místo si v přímém souboji s brněnským sousedem v tabulce upevnila Odolena Voda, jež má po hladké výhře 3:0 oproti soupeři k dobru už jedenáct bodů.