Příště musíme hrát o trošku líp, krotil euforii karlovarský univerzál Indra

Karlovarsko zvítězilo před týdnem v Chorvatsku 3:1 a k postupu potřebovalo doma vyhrát dvě sady, nebo zlatý set. Před svými fanoušky měli Západočeši dlouho problém s příjmem tvrdého servisu soupeře, prohrávali 0:2 na sety, ale ve čtvrté sadě odvrátili mečbol a zápas nakonec vyhráli 3:2 po setech 18:25, 18:25, 25:19, 27:25 a 15:9 v tie-breaku.

„Mysleli jsme si, že to bude možná o trošku lehčí, ale nepodcenili jsme to. Věděli jsme, že to bude těžké. Oni hráli moc dobře, my jsme moc dobře nehráli a jsem rád, že jsme to nějaký způsobem uplácali. Příště musíme hrát o trošku líp,“ řekl univerzál Patrik Indra, autor čtyřiadvceti bodů.

V prvních dvou setech český mistr shodně prohrával 9:16 a ztratil je rozdílem sedmi bodů. Už ve druhém setu přišel na nahrávku Kočka místo Nizozemce Keeminka a ve třetí sadě se na palubovce objevili smečař Ihnát a blokař Wilson. Soupeře se podařilo zatlačit, po Indrově esu vedlo Karlovarsko 8:4 a po úspěšném trojbloku domácí set ukončili.



Ve čtvrté sadě domácí pustili soupeře do vedení 15:11. Kouč Novák poslal do hry Fišera, na chvíli se vrátil na nahrávku Keemink, ale za stavu 18:23 se zdálo, že rozhodne zlatý set. Vašina ale esem snížil na 22:23 a po chybě hostů bylo srovnáno. Mečbol Záhřeb zahodil podáním do sítě a Karlovarsko proměnilo díky Indrovi druhý setbol znamenající postup. Univerzál nejprve tvrdě podal, pak úspěšně zkrotil útok soupeře a smečí na lajnu rozradostnil halu.

O postupu tak domácí nemuseli bojovat ve zlatém setu, v kterém v prvním předkole přešli přes rumunské Galati. Jen se před nadšenými fanoušky dohrával tie-break a nahrávač Kočka v něm řídil výhru svého týmu proti zklamaným hráčů Záhřebu.

Do Ligy mistrů přes tři předkola

Cesta do posledního předkola volejbalové Ligy mistrů se zdála být pro volejbalisty Karlovarska uhlazená už před odvetným zápasem, čeští šampioni hájili ve středu cennou výhru ze Záhřebu 3:1 na sety, přesto se tým kouče Jiřího Nováka musel mít na pozoru. „K úspěchu povede kvalitní, soustředěný výkon a plnění taktických pokynů, pak by to mělo jít dobře,“ předvídal trenér VK ČEZ Karlovarsko.

Český volejbalový mistr má letos v Lize mistrů těžkou práci. Aby si zahrál mezi nejlepšími v hlavní soutěži tak jako v loňském ročníku, musí vyřadit tři klubové šampiony svých zemí. S rumunským mistrem si už poradil, teď i s chorvatskou Mladostí Záhřeb. Minulý týden v Chorvatsku vyhrál celek Karlovarska ve čtyřech setech. Uplatnil účinný servis a v klíčových momentech si pomohl pevnou obranou na síti. Soupeř ale po celý zápas udržoval kvalitní přihrávku.

„V sobotu hráli MEVZU (ligu středoevropské zóny) a předváděli velmi podobný volejbal jako minulý týden proti nám,“ varoval před odvetou kouč Novák. „Teď v odvetě jsme hlavně doma. Hrajeme v naší hale, máme tady lepší orientaci při hře. A víme, že Záhřeb je naopak trošičku lepší zase ve své hale, to je logické,“ věděl trenér volejbalistů Karlovarska.

Jeho svěřenci teď musí zdolat na cestě do skupinové fáze Ligy mistrů ještě poslední překážku - Benfiku Lisabon.