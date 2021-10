Volejbalisté Karlovarska si zahrají o skupinovou fázi Ligy mistrů

Karlovarsko zvítězilo před týdnem v Chorvatsku 3:1 a k postupu potřebovalo doma vyhrát dvě sady, nebo zlatý set. Před svými fanoušky měli Západočeši dlouho problém s příjmem tvrdého servisu soupeře, prohrávali 0:2 na sety, ale ve čtvrté sadě odvrátili mečbol a zápas vyhráli 3:2 po setech 18:25, 18:25, 25:19, 27:25 a 15:9 v tie-breaku.



„Mysleli jsme si, že to bude možná o trošku lehčí, ale nepodcenili jsme to. Věděli jsme, že to bude těžký. Oni hráli moc dobře, my jsme moc dobře nehráli a jsem rád, že jsme to nějaký způsobem uplácali. Příště musíme hrát o trošku líp,“ řekl univerzál Patrik Indra, autor 24 bodů.

V prvních dvou setech český mistr shodně prohrával 9:16 a ztratil je rozdílem sedmi bodů. Už ve druhém setu přišel na nahrávku Kočka místo Nizozemce Keeminka a ve třetí sadě se na palubovce objevili smečař Ihnát a blokař Wilson. Soupeře se podařilo zatlačit, po Indrově esu vedlo Karlovarsko 8:4 a po úspěšném trojbloku domácí set ukončili.

Ve čtvrté sadě domácí pustili soupeře do vedení 15:11. Kouč Novák poslal do hry Fišera, na chvíli se vrátil na nahrávku Keemink, ale za stavu 18:23 se zdálo, že rozhodne zlatý set. Vašina ale esem snížil na 22:23 a po chybě hostů bylo srovnáno. Mečbol Záhřeb zahodil podáním do sítě a Karlovarsko proměnilo díky Indrovi druhý setbol znamenající postup. Univerzál nejprve tvrdě podal, pak úspěšně zkrotil útok soupeře a smečí na lajnu rozradostnil halu.

O postupu tak domácí nemuseli bojovat ve zlatém setu, v kterém v prvním předkole přešli přes rumunské Galati. Jen se před nadšenými fanoušky dohrával tie-break a nahrávač Kočka v něm řídil výhru svého týmu proti zklamaným hráčů Záhřebu.

Chorvatský celek bude po vyřazení v Lize mistrů v listopadu soupeřem Ústí nad Labem v Poháru CEV.

Odvetný zápas 2. předkola volejbalové Ligy mistrů Karlovarsko - Mladost Záhřeb (Chorv.) 3:2 (-18, -18, 19, 25, 9)

Rozhodčí: Halász (Maď.), Vinaljev (Bulh.). Čas: 125 min. Sestava a body Karlovarska: Vašina 14, Patočka 4, Indra 24, Wiese 3, Zajíček 6, Keemink 1, libero Pfeffer - Římal 8, Kočka 4, Ihnát 9, Wilson 7, Fišer 4. Trenér: Novák. Nejvíce bodů Záhřebu: Buša 23, Nikačevič 16.