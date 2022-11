Volejbalisté Karlovarska zahájí Ligu mistrů u vítěze posledních dvou ročníků

Také tentokrát bude polský velkoklub jasným favoritem. Od minulého měření sil Kedzierzyn-Kožle třikrát vyhrál polskou ligu i domácí pohár.

„Každý má asi svoje slabiny, ale otázkou je, jestli máme my tu kvalitu, abychom ty slabiny našli. Každopádně se o to pokusíme, a pokud se nám podaří nepodlehnout tomu prostředí a odehrát to, na co máme, tak budu spokojený,“ uvedl v tiskové zprávě trenér Karlovarska Jiří Novák.

Blokař Adam Zajíček odjížděl do Polska pozitivně naladěn. „V zemi, kde je volejbal sportem číslo jedna, se moc těším na atmosféru a úroveň zápasu, která nás čeká. Chceme se herně vyrovnat jejich úrovni, bojovat o každý bod a v nejlepším možném scénáři zvítězit,“ prohlásil.

Dvě účasti v Lize mistrů zatím Karlovarsku nepřinesly žádnou výhru na palubovce. Jediné vítězství bylo kontumační proti Friedrichshafenu, jenž v sezoně 2020/21 odstoupil kvůli nákaze koronavirem.

Vedle polského týmu Kedzierzyn-Kožle se nyní Karlovarsko utká s druhým loňským finalistou Trentinem a belgickým Menenem. Přes něj by mohla vést cesta k první sportovní výhře.

„My v té nejlepší soutěži světa chceme hrát náš volejbal a bojovat. Uvidíme, na co to bude stačit. Nechtěl bych vyloženě stresovat sebe ani tým nějakými prognózami. Můžeme hrát se všemi, ale někdy prostě i přes kvalitní výkon to nemusí stačit na vítězství,“ řekl Novák.