Hráli jsme v euforii, září volejbalisté Hradce po skalpu favorita v poháru

„Hráli jsme s neskutečnou euforií a skvěle jsme plnili taktické pokyny,“ komentoval výhru Slavie nad vysoce favorizovaným týmem Karlovarska kapitán vítězů Jakub Holčík.

Prvoligový tým, který o víkendu vstoupí do play off dlouhodobé soutěže, tak v Hradci připravil už třetí volejbalový večer snů a splněných přání. Tentokrát u toho v hale Slavie bylo přes 1100 diváků, tolik se jich v Hradci na volejbale nikdy nesešlo. „Takovou návštěvu jsem nečekal, diváci nás úžasně hnali dopředu,“ pochvaloval si kapitán.

Slavia v zápase s předním domácím klubem zvládla koncovky prvních dvou setů, ve třetím se sice Karlovarsko prosadilo, ale čtvrtý dokonal překvapení. „Poděkování hráčům za to, jak plnili veškeré instrukce, všechno vyšlo tak, jak jsme si přáli. Jsme strašně rádi, ke to ohromný úspěch pro celý klub i město,“ neskrýval nadšení trenér Slavie Jan Kulhánek.

Zato poražení jen těžko hledali vysvětlení. „Jsme opravdu výsledkem zklamáni, určitě umíme hrát lépe, než jsme hráli. Není lehké hrát v Hradci, domácí předvedli výborný výkon,“ přiznal trenér Karlovarska Liam Sketcher.

Slavia si výhrou nad Karlovarskem zajistila postup do Final Four, které na konci února v Táboře rozhodne o letošním pohárovém vítězi. „Pohárová pohádka pokračuje, teď se ale budeme snažit zvládnout vstup do prvoligového play off a těšit se do Tábora,“ uvedl Kulhánek.

Hradec si v semifinále zahraje s týmem Odolena Voda, druhou dvojici tvoří tým Beskyd a Lvů Praha. Už v pátek ale Slavie vstoupí do play off 1. ligy, v němž vyzve České Budějovice. První dva zápasy hraje na domácí palubovce – v pátek se začne 19, v sobotu v 15 hodin.