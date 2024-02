Karlovarsko mění trenéra. Po trapasu v Hradci se týmu ujme Hudeček

Sketcher v pozici hlavního trenéra před touto sezonou vystřídal Jiřího Nováka, který se chtěl naplno věnovat reprezentaci. Australský trenér byl pro vedení klubu náhradní variantou poté, co ze zdravotních důvodů nemohl nastoupit původně vybraný Martin Kop.

V extraligové tabulce patří Karlovarsku průběžně čtvrtá příčka. Západočeši nenavážou na loňské finále Českého poháru, protože je minulý týden ve čtvrtfinále porazil 3:1 na sety Hradec Králové.

Pak se vedení klubu rozhodlo pro výměnu kouče. „Klub po vzájemné dohodě opouští Liam Sketcher a na jeho místo nastupuje Ondřej Hudeček. Bývalý reprezentant, který s Karlovarskem získal tři mistrovské tituly (jeden jako hráč, dva jako sportovní manažer) se rozhodl klubu pomoci v těžké chvíli. Obrovský srdcař, který jde s kůží na trh, by měl do týmu přinést novou krev. Krýt záda mu bude Jakub Salon, který zůstává na pozici prvního asistenta a družstvo dobře zná,“ oznámilo Karlovarsko na webu.

Hudeček už byl na lavičce o víkendu v domácím extraligovém zápase s Benátkami nad Jizerou, který Karlovarsko vyhrálo 3:0 na sety.

„Těším se na tuhle výzvu. Přijal jsem ji se vší zodpovědností a uvědomuji si, že to bude náročné. Nicméně týmu věřím. Manažerskou práci do konce sezony převezme (prezident klubu) Jakub Novotný, omlouvám se předem, pokud by něco v příštích měsících nefungovalo,“ poznamenal s úsměvem.

Mládežnické kategorie do 18 let se ujme Jan Šídlo. Místo něj realizační tým A-mužstva doplní Kop. „Měl by mi přinést zkušenosti, které získal během své trenérské kariéry,“ dodal dvaačtyřicetiletý Hudeček. Další zápas v roli hlavního kouče ho čeká v sobotu ve Zlíně, který je v extralize předposlední.