V Táboře vyvrcholí Český pohár volejbalistů, favority jsou pražští Lvi

Jako jediný z účastníků Final Four v minulosti získala Český pohár Odolena Voda, a to třikrát, ale naposledy v roce 2004.

Lvi v Českém poháru v minulých letech ztroskotali dvakrát na Karlovarsku a jednou na Českých Budějovicích a Kladnu. V této sezoně vévodí extraligovému pelotonu a těsně nepostoupili mezi elitní osmičku klubů v Lize mistrů, protože až ve zlatém setu podlehli Las Palmas. Nyní chce tým, který má v názvu Lvy šestou sezonu, vybojovat po loňském ligovém titulu další trofej.

„Už jsme celkem slušně odehráli zápasy Champions League, které pro nás byly první výzvou. Český pohár je pro nás samozřejmě prioritou. Jdeme ale teprve do semifinále a se vší pokorou vůči soupeři,“ uvedl manažer Pražanů Miloš Kočka v tiskové zprávě.

Mladý celek Beskyd zopakoval postupem do Final Four loňský úspěch. „Stejně jako před rokem jsme využili nasazení. Byť jsou Lvi velikým favoritem, pokusíme se o překvapení. Jsou na jiném levelu, než jsme my, nicméně porazit je v sérii by bylo těžší než vyhrát jeden zápas,“ řekl kouč frýdecko-místeckého týmu Michal Provazník.

Odolena Voda ve čtvrtfinále vyřadila loňského vítěze poháru Liberec. Nyní se poměří s letošní senzací z Hradce Králové. „Nesmíme zapomenout, že Hradec je ambiciózní a bojovný tým, porazil už tři extraligové celky a zaslouženě je ve Final Four. Určitě je nemůžeme podcenit a musíme se připravit především dobře mentálně,“ řekl trenér Aera Marcin Kryš.

Východočeši si účast v táborské Sportovní hale Mír zajistili vyřazením Příbrami, Zlína i Karlovarska. „Postup je pro nás ohromný úspěch a motivace do další práce. Největší rozdíl mezi námi a Odolkou vnímáme na servisu, respektive v činnosti servis - příjem. Věřím, že budeme schopní zvládnout tlak, který dokáže vyvinout na servisu,“ uvedl královéhradecký trenér Jan Kulhánek, jehož svěřenci už v první lize hrají play off.

Nedělní semifinále Beskydy - Lvi začne v 15:00, zápas Odolena Voda - Hradec Králové v 18 hodin a v tentýž čas i pondělní finále.