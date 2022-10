„Nervózní volejbal na obou stranách, vypadalo to spíše jako juniorský volejbal, ale jsme rádi za dva body a hurá na další zápas,“ ulevil si ústecký kapitán Jiří Kořínek.

I trenér Lubomír Vašina měl co slavit. „Máme neuvěřitelnou radost, že odsud vezeme body. Byl to souboj velkých chyb, protože na obou stranách byla vidět obrovská nervozita. Šlo tady o hodně, o první vítězství. Nakonec jsme byli šťastnější, ale je kupa věcí, co vylepšovat,“ viděl kouč.