Volejbalistky v Evropské lize porazily i Rumunsko. Ale byl to boj

Proti Rumunkám, s nimiž měly v minulé reprezentační sezoně bilanci 1:1, začaly náporem a díky úspěšnému útoku potěšily teplické fanoušky ziskem první sady. Druhou naopak ztratily v koncovce poté, co soupeřky nasbíraly posledních pět bodů. Stejný obrat však Češky předvedly v koncovce třetího dějství, kdy dominovaly od stavu 20:23. A po nepříznivém průběhu (7:14) zvládly i další drama, při mečbolu si připsaly 18. bodový blok.

„Měly jsme několik napínavých koncovek, ve kterých se ukázala síla našeho týmu. Hnalo nás neuvěřitelné publikum. Jsem moc ráda, že jsme vyhrály. Super, že byl zápas takhle napínavý, protože nás to připravuje na další kola zlaté ligy,“ uvedla v nahrávce pro média blokařka Ela Koulisiani, jež převzala cenu pro nejužitečnější hráčku. Nejvíce bodů (23) z české sestavy nasbírala univerzálka Gabriela Orvošová.

Příští týden odehrají reprezentantky druhý turnaj v Mariboru, kde je čekají Španělsko a domácí celek. Týden nato v Tarnówě v Polsku nastoupí proti obhájkyním titulu Ukrajině a Belgii. Final Four budou hostit v Ostravě o víkendu 15. a 16. června. V něm se pokusí kvalifikovat do Challenger Cupu, z něhož je možné postoupit do elitní Ligy národů.

V historii Evropské ligy české volejbalistky získaly dvě zlata (v letech 2012 a 2019), stříbro (2022) a dva bronzy (loni a 2018).