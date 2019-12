Volejbalistky Liberce zahájí evropskou misi: hrají v Rumunsku

Na téměř tisíc kilometrů dlouhou cestu vyrazila výprava volejbalistek liberecké Dukly autobusem už v pondělí v deset hodin večer. Cílem bylo rumunské město Lugoj se zhruba čtyřiceti tisíci obyvateli.

„Celá cesta je po dálnici, takže to není až tak hrozné. Letadlo by bylo hrozně drahé a ta levnější letecká varianta by byla ještě složitější než autobusem,“ vysvětlil Libor Gálík, trenér volejbalistek Dukly.

Dlouhá pouť ho ale až ta netrápila, horší je to, že jeho tým neodcestoval do Rumunska k prvnímu střetnutí Challenge Cupu v ideálním rozpoložení a nekompletní.

„Stav našeho kádru je až katastrofální, máme strašně moc zraněných hráček, takže v každém extraligovém zápase musí hrát jiná základní sestava a takřka ani nemáme jak střídat,“ konstatoval Gálík po sobotní nečekané domácí porážce v extralize s Frýdkem-Místkem 2:3. „Některé hráčky odjely do Rumunska se zraněním, takže vůbec nevíme, s jakou sestavou vlastně nastoupíme.“

V minulé sezoně vyřadily Liberečanky ve své evropské premiéře v Challenge Cupu rakouský Salcburk i ruský Saratov a vypadly až v osmifinále s izraelským celkem Hapoel Kfar Saba.

První letošní evropský krok však bude i kvůli absencím pro Duklu hodně náročný. „Lugoj je v rumunské lize šestý, v sestavě má dvě kvalitní Srbky, přičemž ta univerzálka je nejvíce bodující hráčkou v soutěži. Nebude to pro nás určitě v hale soupeře nic lehkého,“ tuší Gálík.

Odveta bude na programu pod Ještědem v úterý 17. prosince.