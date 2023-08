Nevěšet hlavu kvůli skóre, hrát jako tým. Jak volejbalistky zvládly otočku

Když Němky poslaly v tiebreaku míč do antény, čímž rozhodly o českém triumfu, některé reprezentantky lehly na palubovku.

Byly vyčerpané, zároveň ale obrovsky šťastné. Vždyť výhra proti Německu je stála tolik sil a nervů.

Zápas trval předlouhých 144 minut. Češky prohrávaly 0:2 na sety a ve třetím nestačily 8:12. A i když posléze ztrátu smazaly, v tiebreaku ještě čelily dvěma mečbolům.

Nic z toho je ale nezastavilo.

„Cítím se skvěle, neuvěřitelně,“ rozplýval se v tiskové zprávě kouč Giannis Athanosopoulos. „Výborný comeback. Ukázali jsme, že máme skvělou týmovou strukturu, nikdy se nevzdáváme a pořád bojujeme.“

Právě na nedostatečnou bojovnost za nepříznivého stavu a zbytečné chyby si kouč stěžoval v prvním kole skupiny proti Ázerbájdžánu.

Tehdy jeho svěřenkyně utrpěly debakl. S týmem, se kterým podle papírových předpokladů měly sehrát minimálně vyrovnaný duel, neuspěly 0:3.

Což proti Německu nechtěly opakovat.

„Už před zápasem jsme si řekly, že všechno je možné a v žádném případě nesmíme věšet hlavy kvůli skóre, které je na tabuli,“ popisovala smečařka Eva Hodanová. „To se nám povedlo. Myslím, že nám také pomohly předchozí dva povedené zápasy (výhra s Řeckem a prohra proti favorizovanému Turecku, kterému ale jako první vzaly set). Ty nám zvedly sebevědomí a díky tomu jsme dokázaly Němky zatlačit.“

Právě Hodanová měla svými deseti body na úspěšné otočce důležitý podíl. Ještě úspěšnější pak byla Gabriela Orvošová, autorka 24 bodů. Pochopitelně však vítězství nebylo jen zásluhou jednotlivců, šlo hlavně o týmovou práci, volejbalistky táhly za jeden provaz.

„Holky se více soustředily na hru a bojovaly o každý míč, což je důležité,“ hodnotil kouč. „Bylo vidět, že pracují celou dobu jako tým, ne jako individualistky. Právě na tom pracujeme a myslím, že se to daří.“

RADOST. Český tým oslavuje bod v zápase proti Německu na mistrovství Evropy.

A nahrávačka Pelikánová dodávala: „V prvních dvou setech nám kousek chyběl, potom se to ale zlomilo a dotáhly jsme to do vítězného konce. Rychlost německé nahrávky, která je fakt neuvěřitelná, jsme studovaly na videu. Spíš nám dělaly problém jejich power ulívky. Holky se s nimi ale na hřišti porvaly výborně, střídající hráčky pomohly a jsem ráda, že se to povedlo. Ve druhé polovině zápasu se sešlo všechno se vším. Obrana začala neuvěřitelně makat a i na bloku jsme je párkrát sundaly.“

I díky tomu české volejbalistky slavily: druhou výhru na turnaji, pátý bod ve skupině. A také udržení šance na postup do osmifinále.

V zamotané skupině C jsou zatím po čtyřech duelech na čtvrté – poslední postupové – pozici. O pokračování na turnaji si zahrají ve čtvrtek od 17:00 proti Švédsku, které je se třemi body poslední. Seveřanky mají ale ještě k dobru středeční zápas proti Ázerbájdžánu.

„Do utkání se Švédkami půjdeme, jako by se nic nestalo. Od začátku chci, abychom šli zápas od zápasu, a soustředili se na to, že je chceme porazit,“ vyhlíží trenér Athanosopoulos. „Nechci se dívat na tabulku. Budeme se koncentrovat na zápas proti Švédsku, jakoby to byl jeden z nejlepších týmů na světě a další příležitost, jak můžeme vyrůst.“

Pokud jeho svěřenkyně předvedou podobný heroický výkon jako proti Německu, půjde to snáze.