Cenné skalpy proti rakouské reprezentaci. Co Jihostroj ukáže proti Liberci?

V rakouském hlavním městě sehráli dva modelové zápasy s tamním národním týmem. První duel Jihostroj vyhrál 3:1 (25:23, 36:34, 26:24, 25:20) a v odvetě domácím nepustil ani set a zvítězil netradičně 4:0 (25:19, 25:21, 25:19, 28:26).

„Hlavní důvod, proč jsme si vybrali rakouský nároďák, byl ten, že jsme potřebovali odehrát přípravné zápasy s trochu jiným, ale kvalitním soupeřem. Oni se navíc chystají na nadcházející kvalifikaci na mistrovství Evropy. Všechno, tedy včetně pobytu, bylo na úrovni,“ chválil si hlavní trenér českobudějovických volejbalistů René Dvořák.

Hráči Jihostroje se před těžkými zápasy extraligy skvěle rozehráli, ve formě se ukázal zejména kanadský univerzál Casey Schouten, který byl při svých útocích téměř neomylný.

„První zápas jsme sehráli velmi dobře. Dařilo se nám v obraně i na servisu. Ve druhém utkání pak od druhého setu dostali příležitosti i ostatní hráči, protože se víc střídalo. Bylo to tedy takové rozházené. I tak jsme podali slušný výkon na to, že jsme měli kratší fyzickou přípravu a nehráli jsme až tolik volejbalu,“ doplnil Dvořák.

Po patnácti odehraných zápasech mají Jihočeši v extraligové tabulce 37 bodů a jsou první. V pondělí od 19.30 hodin se střetnou v televizním utkání s Libercem. Ten za nimi na druhé příčce zaostává o jediný bod. Bude to tedy souboj o první místo.

„Obě přípravná utkání došly do koncovek, tak snad nás dobře připravily na Liberec. To se ale pozná až v pondělí večer,“ pousmál se trenér, který odhaduje, že kdyby rakouský národní volejbalový tým nastupoval v české extralize, tak by se mohl pohybovat se svou herní kvalitou mezi první čtyřkou. „Ale nevím, jak dalece byli v přípravě, a navíc jim chyběl důležitý hráč na postu univerzála,“ podotkl zkušený kouč.

Po pondělním zápasu s Libercem čeká na Jihostroj další těžký soupeř ze špičky extraligy. V sobotu 16. ledna nastoupí v Karlových Varech.