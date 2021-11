Českobudějovické volejbalisty čeká extraliga a pak Pohár CEV

„Před sezonou tým velice dobře poskládali, mají kvalitní obranu,“ naznačuje před duelem libero Jihostroje, 39letý Martin Kryštof.

Středočeský celek se aktuálně drží na čtvrtém místě tabulky s osmnácti uhranými body. Nevede si špatně, v osmém kole porazil Kladno 3:0 a naposledy vyhrál v Brně 3:1.

„Nečeká nás nic jednoduchého,“ tuší Kryštof. „Bude to pro nás zase už několikátý zápas o první místo. Bude platit to samé, co pro každé předchozí utkání. Tedy kdo bude úspěšnější a lepší na servisu, ten to bude mít jednodušší,“ doplňuje jeden z nejzkušenějších hráčů jihočeského celku. České Budějovice před domácím publikem v této sezoně ještě neprohrály, i tuto sérii chtějí udržet.

Domácí hráči si musí dát pozor na 25letého univerzála Odoleny Vody Martina Hladíka. Ten je se 154 body pátým nejvíce bodujícím hráčem celé extraligy. „Hraje ve velké pohodě. A velice dobře si rozumí s nahrávačem Demarem. Mně osobně se pak velice líbí hra a styl amerického blokaře Thomase Carmodyho, který je dobrý jak na síti, tak je nepříjemný i v útoku,“ představuje Martin Kryštof výrazné hráče zítřejšího soupeře Jihostroje.

Na českobudějovický tým čeká v následujících týdnech náročný program. Kromě domácí nejvyšší soutěže rozehrají i utkání v evropském Poháru CEV. Už ve středu Jihostroj ve své hale hostí od 17 hodin Kuzbass Kemerovo.

„Hrát proti ruským týmům je těžká zkouška pro jakékoliv mužstvo. Kemerovo je jedním z nejlepších týmů v Evropě a pravidelně bojuje o titul v domácí lize. Nemáme co ztratit. V domácím prostředí nás poženou naši skvělí fanoušci, takže pokud dostaneme soupeře pod tlak, máme šanci uspět,“ přidává svůj pohled nahrávač Miguel de Amo.

Klub zatím počítá s tím, že i na ruského soupeře budou moci přijít diváci. Ti však musí zůstat na tribunách, vstup na plochu bude zakázaný. Zavřený bude i dětský koutek. Odveta Poháru CEV se pak odehraje ve čtvrtek 9. prosince ve 13 hodin našeho času. Mezitím se Jihostroj v sobotu 4. prosince představí ve Zlíně.