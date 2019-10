Beskydy vzdorovaly i Kladnu, po dvou kolech má nováček čtyři body

Beskydští v sobotním druhém kole extraligy ztratili s Kladnem koncovku třetí sady, leč ve čtvrté při podání Krysiaka odvrátili tři mečboly a urvali bod.

„Vzhledem k tomu, jak se naše sestava vyvrbila dva dny před utkáním, je bod dobrý,“ řekl beskydský trenér Přemysl Kubala.

Zkušený blokař Tomáš Široký minule s Brnem hrál se zlomeným malíčkem a nyní má ruku v sádře. A kvůli problémům se stehenním svalem vypadl ze sestavy ukrajinský nahrávač Sergij Jevstratov. „Jeho zranění se ukázalo vážnější, potřebuje delší klid,“ řekl Kubala.

Na svůj původní post nahrávače se musel vrátit Tomáš Jambor, jenž je v týmu vedený jako přihrávají smečař. „Obětovali jsme ho, ale prokázal, že je týmový hráč. Vzal to na sebe, a byť věděl, že to s jedním tréninkem nebude super, hrál výborně,“ podotkl Kubala.

„Pinkal pěkně,“ ocenil domácího tvůrce hry kladenský trenér Milan Fortuník. „Nepřekvapilo nás, že nahrával. Byla to jedna z variant, na kterou jsme se připravovali. Zranění a různé absence trápí každý tým.“

Tomáš Jambor zvedal frýdeckomístecký celek i na podání, díky čemuž domácí výborně začali - 6:0!

„Určitě nám to pomohlo, ale to není jen můj servis,“ upozornil. „My jsme do nich podáním vletěli všichni. Je to naše taktika.“

To potvrdil v koncovce čtvrté sady polský univerzál Maciej Krysiak, když Beskydy s ním na servisu otočily stav z 21:24 na 25:24. „Jednou potáhnu já, pak Krysiak, jindy Kozák nebo další, kdo je na place,“ uvedl Jambor.

Ztracený čtvrtý set, a tím i bod, kladenský kouč bral na sebe. „Šlo o špatnou taktiku v útoku,“ přiznal Fortuník. „Van Haarlem (nahrávač) se přece jen s některými kluky teprve sehrává a Forbes (Ondřej Fortuník) je zdravotně nakřáplý, takže na trénincích nám to skřípe v útoku, což se projevilo i v zápase.“

Ocenil však své mužstvo za zvládnutý pátý set. „Když prohrajete čtvrtý set z mečbolu, tak se tým často položí. Ale my ne. Bál jsem se, že nás domácí v páté sadě přejedou,“ přiznal.

Přemysl Kubala podotkl, že Beskydy trápí obrana na síti. „Primárně na středu, kde, i když soupeř neměl přihráno, jsme nepostavili kompaktní dvojblok, takže Kladenští často chodili do rozhozené obrany. A to se nemůže stát,“ řekl. Právě tomu přičítá i ztrátu třetí sady. „Blokař Široký nám chyběl.“

Problémy s blokem Beskydští řešili angažováním Jana Davida, jenž chtěl po minulé sezoně v Ostravě ukončit kariéru. „Den před utkáním jsme se s Honzou dohodli, že to půjde zkusit, protože jsme čekali ještě na jednoho hráče ze zahraničí, což se ale zkomplikovalo,“ uvedl Kubala. „Měli jsme však šest bojovníků na hřišti a s nimi ty na lavičce. Papírově nás Kladenští měli smáznout, ale dokázali jsme je dostat pod tlak.“

Ostrava nemá ani bod

Volejbalisté Ostravy prohráli v Brně 1:3. „Hráli jsme lépe, než v prvním zápase (v Příbrami vyhráli 3:2), a přesto nevezeme žádný bod,“ mrzelo ostravského trenéra Jana Václavíka. „Pozitivní je, že v těžkých chvílích, když jsme prohrávali o více bodů, jsme nedali hlavy dolů a zabojovali.“