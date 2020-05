Láká mě, že klub chce hrát o nejvyšší příčky, říká nový beskydský trenér

Někdejší výborný smečař Jakub Salon, jenž hrál nejen za Ústí nad Labem, ale také za francouzské celky Nantes, Cambrai a Nancy a v lucemburském Strassenu, se frýdecko-místeckému klubu upsal na dva roky s opcí.

„Líbí se mi vize klubu, že se nespokojí jen s účastí v extralize, že nechtějí hrát dole, ale pomýšlejí na horní příčky. Sportovní stránka při mém rozhodování převážila,“ řekl osmatřicetiletý Salon.

Ústí nad Labem s Beskydami prohrálo přímý souboj o pád do baráže, byť ta se vinou pandemie koronaviru nehrála. Jak jste boj o jistotu extraligové záchrany vnímal?

Byl to pikantní souboj. Samozřejmě jsem chtěl s Ústím uspět. A pokud jde o Beskydy, tak jsem se stejně jako spousta mých kolegů a funkcionářů z jiných klubů, divil, že byly tak dole. Někdy si některé věci úplně nesednou. Je to sport. Podobné to bylo u nás. Nakonec z toho byl boj o záchranu.

Rozhodující duel s Beskydami jste hráli v předposledním kole základní části soutěže. Tušil jste už tehdy, že půjdete do Beskydy?

To opravdu ne. Jednat jsme začali, až když vinou koronaviru byla extraliga předčasně ukončena.

V Ústí nad Labem jste už pokračovat nechtěl?

Ne, že bych nechtěl. Jednali jsme, ale zvažoval jsem i možnost jít do zahraničí. Nebránil jsem se tomu, abych v Ústí zůstal. Z toho pak vznikly i články, že jsem se v klubu domluvil, že v něm budu i další sezonu. Ale nebylo to tak, že bychom si podali ruku a dohodli se.

Ředitel beskydského klubu Michal Provazník o vás řekl, a nemyslel to nijak špatně, že nejste aktuálně nejlepší trenér, ale chcete se zlepšovat. Co vy na to?

Vnímám to stejně. Chci se zlepšovat já i tým. Budu se snažit každý den učit, abychom společně uspěli. Volna bylo teď dost. Do konce června si ještě musím plnit povinnosti v Ústí. Zároveň už pracujeme na skladbě beskydského týmu a s tamějšími mladými hráči, kteří už mají možnost trénovat.

Jdete do neznámého prostředí?

Ano. Přece jen to je pět set kilometrů od mého domova. Ale znám Marka i Michala (Marek Tomáš je asistent a sportovní manažer klubu a Michal Provazník ředitel – pozn. red.). S nimi jsem hrával antukovou ligu. Začínali jsme na Vranovském létě. To je jedna z důležitých věcí, proč jsem sem šel.

Rodina nebyla proti?

Ženatý zatím nejsem, ale s přítelkyní čekáme v červnu přírůstek. Musel jsem ji přemlouvat, abychom sem šli. Před podpisem smlouvy jsme se tady byli spolu podívat. Musím poděkovat klukům, že chtěli, aby přijela. Líbilo se jí tady a řekla, že si dokáže představit, že zde budeme vychovávat první dceru. To bylo důležité.

Kam vás Marek Tomáš a Michal Provazník zavedli, aby vaši přítelkyni přesvědčili, že stojí za to trénovat Beskydy?

Byli jsme ve Frýdlantu nad Ostravicí, kde budeme i bydlet, v Palkovicích... Viděli jsme tyhle krásy, hory. Líbil se jí i přístup a chování nejbližších lidí v klubu, s nimiž se budeme potkávat.

Vám se zdejší příroda také líbí?

Mě lákala sportovní stránka, že se klub chce zlepšovat, hrát o nejvyšší příčky. Neříkám, že to bude hned příští rok, ale ta vize tam je. To mi v Ústí chybělo, a bez toho se těžce pracuje. To byl impulz. Jsem rodák z Ústí, nebylo to jednoduché rozhodování. Nakonec zvítězil ten sport.

„Naše vize je pracovat s mládeží, kterou v Beskydech vychovávají dobře.“

Přece jen tady ale budete i žít...

Pro mě je důležité, že si rozumím se zdejšími lidmi. Krajina je nádherná i u nás. Když se podíváte na hory, je to podobné. Nebyl jsem ale jenom v Čechách. Ještě jako hráč jsem působil čtyři roky ve Francii, v Lucembursku a dokázal jsem se přizpůsobit. Teď to pro nás bude trošku složitější situace, protože čekáme malou, ale věřím, že to zvládneme. A těšíme se.

Už víte, kdo v beskydském kádru zůstane z minulé sezony?

Nějaká jednání probíhají. Tým byl stavěný na cizincích. Nyní bychom do něj chtěli zapracovat odchovance. To neznamená, že budou hrát, ale měli by dostat šanci trénovat s námi a poprat se o svou pozici na hřišti. Naše vize je pracovat s mládeží, kterou tady vychovávají dobře. Ta by měla vědět, že když bude mít kvalitu, tak bude mít kde pokračovat – v extraligovém týmu.

Budete skládat nové mužstvo?

Už v Ústí jsme dva roky dával dohromady základní šestku. Základ je vytipovat si dobré hráče a potom s nimi pracovat. Zlepšovat mladé, kteří tady jsou, aby ukázali, jestli na to budou mít. Jiná cesta než dobrá práce k úspěchu nevede. Zázemí máme dobré, takže všechno nahrává k tomu, abychom byli lepší než loni.

Nebudete chtít do Beskyd přetáhnout někoho z Ústí nad Labem?

O tom jsem ani nepřemýšlel.

Mluvil jste o dobrém zázemí, ale ve frýdecko-místecké hale šesté základní školy, v níž hrajete, nemáte možnost pořádně trénovat, jelikož tam už dříve působily extraligové týmy volejbalistek a házenkářů Frýdku-Místku. Co s tím?

Zkusíme hledat nějaké cesty, abychom tam mohli mít aspoň nějaké další tréninky. Uvidíme, co nám možnosti dovolí a co se nám podaří domluvit. Budeme se snažit. Trénovat však budeme jako v minulé sezoně převážně ve Frýdlantě nad Ostravicí.