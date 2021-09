ZÁPISNÍK z US OPEN: Nemilosrdná Ida. Kdo před ní uteče, vyhraje

New York (Od našeho zpravodaje) - Jaké štěstí, že jsem z Flushing Meadows vyrazil hned po tiskovce Barbory Krejčíkové! Vždyť psát se přece dá i v hotelu na Manhattanu, ne? Už před osmou večerní chodily od pořadatelů US Open výstrahy, že se blíží nebezpečí, dokonce tornáda. Za pouhé tři minuty zrychlené chůze z Ashe Stadium na stanici novinářského autobusu v nedalekém parku člověk promokl, jako by si nad sebou nesl sprchu. Trávník pod botami čvachtal. Zvedal se vítr, občas se v dáli blýsklo.