Oč se hraje na US Open. O balík peněz, rekordy, slávu i tenisový trůn

Monstrózní kulisy tenisového US Open. Aréna Arthura Ashe opět ožije, v New Yorku startuje čtvrtý grandslamový turnaj sezony.

dnes 11:59

New York (Od našeho zpravodaje) - Sluneční paprsky vlídně vyhřívaly modrá betonová jeviště. Mezi pustými stadiony se proháněl svěží větřík od oceánu. Ještě v neděli ráno působil našňořený areál Billie Jean Kingové klidně až ospale. Jak však do něj černé sponzorské mercedesy navážely účastníky posledního grandslamu sezony, rozmáhalo se v něm soustředění a napětí. Start US Open blížil.

Není divu, že v myslích stovek tenistů rejdila nervozita. Co všechno je v banku? Miliony dolarů. Tisíce bodů. Zákulisní vliv. Věčná sláva. Ženský trůn. Češi na US Open Jak jsou na tom před newyorským grandslamem Největší pozornost na Flushing Meadows přitahuje další velkolepý střet titánů Rogera Federera, Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Dá se čekat další posun v epochálních dostizích, které na zatraceně dlouhou dobu určí špičku tabulky majitelů nejvzácnějších titulů. Zatím ji vede Federer s dvaceti trofejemi před Nadalem s osmnácti a Djokovičem se šestnácti. Tři výtečníci si rozdělili posledních jedenáct pohárů z Melbourne, Paříže, Londýna a New Yorku. Třebaže už dávno překročili třicítku, dál vládnou ve své branži a znovu jsou považováni za favority. Jsem v pohodě. Já taky! Snad aby sokům neukázali špetku nejistoty, na tiskovkách si pochvalovali své momentální rozpoložení. „Léta jsem se před US Open necítil tak dobře, což je povzbuzující,“ pravil Federer, jehož předminulý týden v Cincinnati překvapivě zdolal mladý Rus Rubljov. „Třeba se to tak mělo stát. Třeba jsem potřeboval dostat nakládačku, sebrat se a tvrdě makat... Což jsem udělal.“ Když o sobě měl mluvit Nadal, charakteristicky svraštil obočí a poznamenal: „Neumím předvídat budoucnost, ale netíží mě problémy s koleny jako loni. Je mi fajn. Z posledních čtyř turnajů mám tři tituly, což mé sebedůvěře prospívá.“ Ani Djokovič, třetí ze superhrdinů, si nepřipustil pochybnosti: „Naštěstí se mi na zdejších dvorcích daří, zvlášť v Asheově aréně. Líbí se mi její bouřlivá atmosféra, mockrát jsem v ní neprohrál.“ Roger Federer v Miami. Rafael Nadal v Paříži. Novak Djokovič v Londýně. Kdyby se někomu jejich soupeření nezdálo dost vyhecované, vrátili se v létě Švýcar Federer se Španělem Nadalem do Hráčské rady ATP, aby se v ní utkali s radikálním křídlem vedeným Srbem Djokovičem. Následující schůzky budou zjevně poněkud vyostřené, jakmile se bude řešit další směřování tenisového byznysu, založení odborů či rozdělování zisků z grandslamů. Částka na odměny na US Open 2019 nakynula na historické maximum 57 238 700 dolarů. Startovné činí 58 tisíc dolarů, čili 1,35 milionu korun hrubého. Šampioni obdrží 3,85 milionu dolarů, tedy asi 90 milionů korun před zdaněním. Kdo bude jedničkou? Zatímco by triumf kteréhokoliv z vyzývatelů Velké trojky ve čtvrti Queens znamenal ohromnou senzaci, mezi ženami se hlavní kandidátky na titul hledají obtížněji. Podle sázkových kanceláří mezi ně náleží domácí ikona Serena Williamsová, kanadská kometa Bianca Andreescuová, čerstvá wimbledonská šampionka Simona Halepová z Rumunska, Australanka Ashleigh Bartyová a obhájkyně trofeje Naomi Ósakaová z Japonska. Jako obvykle je v New Yorku nejbedlivěji sledována Williamsová, které chybí jediný grandslamový pohár k vyrovnání rekordu Australanky Margaret Courtové (24). Rozhodčí je zloděj, rozčilovala se Serena W. Ósakaová vítězství obrečela Svalnaté legendě bude v září osmatřicet, svou sbírku založila právě před dvaceti lety v New Yorku. Nicméně od ledna 2017 žádný další lesklý kousek nepřidala. Před rokem na Ashe Stadium při finále s Ósakaovou navíc ztropila skandál, když se pohádala s rozhodčím Carlosem Ramosem, což se nyní hojně připomíná. Aby toho na Williamsovou nebylo málo, hned v prvním kole se v pondělním šlágru utká s rivalkou Marií Šarapovovou. Od podzimu 2004 s ní neprohrála, ale není pochyb, že Ruska bude ukrutně nabuzená. Mezi hvězdami WTA Tour plane též boj o pozici světové jedničky. Teď se na něm vyhřívá Ósakaová, leč v následujících dvou týdnech ji mohou svrhnout Halepová, Bartyová a Karolína Plíšková. Nasazenou trojku v úvodu čeká krajanka Tereza Martincová. Ač by se číslu 1 přirozeně nebránila, o dost víc prahne po prvním grandslamovém vítězství. Na ně v současnosti nemyslí Petra Kvitová, stále zápolící se zraněním svalu v předloktí. Leč ani ona nehodlá na US Open jen tak lelkovat. „Strašně moc se těším,“ tvrdí.