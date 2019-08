Rébusy na US Open. Bude z Plíškové jednička? Co Kvitová po zranění?

Dvakrát měla v posledních týdnech solidní možnost stát se královnou žebříčku, ale jako by to české hvězdě ztěžovalo ruku; i proto na svých oblíbených amerických betonech zakončila akce v Montrealu a v Cincinnati jen s bilancí 4-2. Pokud by loňská vítězka US Open Ósakaová brzy vypadla - což při její formě a zdravotním stavu není nepravděpodobné - bude se Plíšková o post světové jedničky ucházet i v New Yorku. Její oblíbené město vygenerovalo zajímavý, ale nikoli zákeřný los na úvod: v 1. kole ji potká úspěšná krajanka z kvalifikace Tereza Martincová, pak by měla hrát proti Peraové.

První velký rébus. Jak je na tom její levé předloktí, které si poranila těsně před startem Roland Garros? Kvitová od té doby stihla jen Wimbledon (na něm vzhledem ke svému stavu uhrála solidní 4. kolo) a nyní jediný duel v Cincinnati, kde podlehla Marii Sakkariové. Od května stihla pouhých pět zápasů! Podle snímku na jejím Facebooku si levačku stále chrání bandáží. „Dělám malé krůčky tím správným směrem,“ připsala. I ji čeká na úvod česká

kvalifikantka Denisa Allertová a v případě delší jízdy hrozí již ve 4. kole předloňská vítězka Sloane Stephensová.

Trochu jiný otazník. Po životním Wimbledonu - semifinále v singlu, titul v deblu - se stále nerozhodla, zda tato sezona náhodou nebude její poslední; pokud ano, čekala by ji v New Yorku velká grandslamová derniéra. Úvodní souboj s Bolsovovou je slušný los, pak jí hrozí derby se Siniakovou.

Hrát týden před grandslamem hodně dlouhé turnaje bývá ošidné, neboť hrozí, že si nejlepší formu vyčerpáte. Ale kometa roku 2018 takto určitě nepřemýšlí – Siniaková zatím prožívá výsledkově rozpačitou sezonu, proto ji hřeje, že na jedné z amerických generálek ve Winston-Salemu došla do semifinále, byť v něm prohrála s Linetteovou.

Návrat na místo činu! Velký vzestup Muchové začal loni právě v New Yorku triumfem nad Muguruzaovou, vrací se jako členka Top 50, posílená čtvrtfinálovou účastí ve Wimbledonu. Lehké to nebude: po úvodu proti kvalifikantce Rybakinové nejspíš přijde ošidná Tchajwanka Hsieh a pak vítězka šlágru Serena Williamsová vs. Maria Šarapovová.

Na US Open zatím vyhrála jen dva zápasy v kariéře, třetí zkusí přidat proti francouzské držitelce divoké karty Parryové. Následně její los vypadá složitě: Mertensová, Kvitová.

Díky životním výsledkům z Toronta, kde poprvé v životě zdolala soupeřky z elitní desítky (Stephensová, Halepová), se teoreticky nemusí bát nikoho. Rozhodně ne třeba Tomljanovičové v 1. kole - a pak klidně ani Kontaveitové jako pravděpodobné soupeřky pro další rundu. Zároveň je ale Bouzková dál grandslamovou novickou, sehrála na nich v kariéře zatím jen čtyři duely.

Že by svatba pomáhala? Allertová si v srpnu vzala dlouholetého přítele, tenistu Jana Šátrala - a po roce se vrací do hlavní grandslamové soutěže. Její kariéra se bohužel točí v kruzích: loni prošla v Melbourne do osmifinále, po životním výsledku ji ale zase srazila zranění. Jen ten los, hrát s Kvitovou zní složitě.

Je její sklenice poloprázdná, či poloplná? Martincová v kvalifikaci vydřela postup v třísetovém „derby“ se Slovenkou Kučovou a potřetí v kariéře vstoupí mezi 128 vyvolených tenistek na jedné ze čtyř největších scén planety. Jenže ani napotřetí to na výhru nevypadá, když v cestě stojí Karolína Plíšková...

Je snazší odhadovat výsledek hodu mincí než jeho možnosti. Vypadl ze stovky, ve Winston-Salemu vyhrál svůj první duel od února - a hned v dalším padl. „Pokud jsem fit a zdravý, pořád můžu hrát dobrý tenis,“ zopakoval, ale právě stav jeho těla je už měsíce nejistý. Výhodou je start proti soupeři z kvalifikace, proti 18letému Američanovi Brooksbymu by Berdychovy zkušenosti měly platit. Pak by nejspíš narazil na gruzínského soka Basilašviliho.

Už je zase veseleji! Po měsíce trvajících sportovních chandrách se český čahoun ve Wimbledonu z kvalifikace prokousal až do 3. kola a nyní mezi adepty na hlavní soutěž uspěl znovu, i když to proti italskému veteránovi Lorenzimu (37 let) byla šichta. Odměnou je první kolo proti Ricardasovi Berankisovi z Litvy - soupeři z elitní stovky, ale pořád hratelnému.