Berdych zahájil turnaj v Montpellieru výhrou nad Němcem Bachingerem

úno 5 2019

Český tenista Tomáš Berdych vstoupil vítězně do turnaje v Montpellier, který před sedmi lety vyhrál, s Němcem Matthiasem Bachingerem ale o postup do druhého kola bojoval takřka dvě a čtvrt hodiny. Český hráč nakonec soupeře, který do hlavní soutěže prošel z kvalifikace, zdolal 5:7, 6:3, 6:3.

Třiatřicetiletý Berdych se v Montpellier představil poprvé od roku 2012, kdy zde při svém premiérovém startu získal titul. S Bachingerem, který se na žebříčku ATP pohybuje v polovině druhé stovky, se utkal podruhé v kariéře a i tentokrát uspěl. Po nevydařeném prvním setu, v němž se nemohl opřít o podání, Berdych duel otočil. Ve třetí sadě pak při svém servisu proměnil čtvrtý mečbol. Jeho dalším soupeřem bude osmý nasazený domácí favorit Benoit Paire, kterého český tenista ve všech třech dosavadních vzájemných duelech porazil. Turnaj mužů v Montpellieru tvrdý povrch, dotace 524 340 eur Dvouhra - 1. kolo:

Berdych (ČR) - Bachinger (Něm.) 5:7, 6:3, 6:3

Hoang (Fr.) - Darcis (Belg.) 6:1, 6:2

Gulbis (Lot.) - Hurkacz (Pol.) 6:4, 7:6 (7:5)

Krajinovič (Srb.) - Mahut (Fr.) 7:6 (9:7), 6:4

Paire (8-Fr.) - Donskoj (Rus.) 7:5, 6:3

Herbert (7-Fr.) - Kudla (USA) 6:2, 6:1 . Turnaj mužů v Sofii tvrdý povrch, dotace 524 340 eur Dvouhra - 1. kolo:

Brands (Něm.) - Basilašvili (5-Gruz.) 7:6 (9:7), 7:5

Maden (Něm.) - Mannarino (Fr.) 6:4, 7:6 (7:4)

Struff (Něm.) - Travaglia (It.) 6:4, 6:3

Monfils (7-Fr.) - Troicki (Srb.) 6:3, 6:4

Berrettini (It.) - Istomin (Uzb.) 6:4, 7:6 (9:7)

Haase (Niz.) - Kuzmanov (Bulh.) 6:2, 6:4 . Turnaj mužů v Córdobě antuka, dotace 589¨80 dolarů Dvouhra - 1. kolo:

Džazírí (6-Tun.) - Berlocq (Arg.) 6:3, 4:6, 7:6 (7:4)

Pella (8-Arg.) - Lorenzi (It.) 6:1, 6:3

Cachín (Arg.) - Norrie (Brit.) 6:4, 6:4

Londero (Arg.) - Jarry (5-Chile) 6:2, 7:6 (7:5)

Carballés (Šp.) - Martin (SR) 6:3, 6:2

Giannessi (It.) - Seyboth Wild (Braz.) 6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:4)

Cuevas (Urug.) - Bagnis (Arg.) 6:4, 6:4