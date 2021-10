Nasazenou jedničku Medveděva v Indian Wells zaskočil Dimitrov

Pětadvacetiletý Medveděv přitom po bezproblémovém zisku první sady vedl ve druhé už 4:1 a vypadalo to na hladký postup. Jenže potom vítěz letošního US Open čtyřikrát za sebou ztratil podání a Dimitrov vykročil za obratem.

„Nepamatuji si, kdy jsem na tvrdém povrchu naposledy ztratil podání třikrát, natož čtyřikrát za sebou,“ řekl Medveděv. „Je tady pomalejší povrch a v kombinaci s podmínkami to bylo jak antuka, kterou nemám rád. Ale ztratit podání čtyřikrát za sebou je neomluvitelné,“ dodal.

„Krůček za krůčkem jsem se snažil vrátit do zápasu a bojoval jsem o každý bod. Musel jsem do toho dát všechno,“ přidal Dimitrov. „Hrozně moc jsem chtěl proti němu nastoupit, protože když vidíte, co všechno letos dokázal, tak vás to motivuje hrát co nejlépe,“ prohlásil.

Třicetiletý Bulhar se postaral o další překvapení v Indian Wells, kde po brzkém vyřazení světové trojky Karolíny Plíškové už vypadly obě nasazené jedničky. V ženské dvouhře už navíc skončila také dvojka Polka Iga Šwiateková.

Ve čtvrtfinále Dimitrov nastoupí proti Hubertu Hurkaczovi z Polska. „Když bude hrát tak, jako proti mně od stavu 1:4 ve druhém setu, tak tady celý turnaje vyhraje,“ prohlásil Medveděv.

V ženské dvouhře po výhře 6:4 a 6:2 nad domácí Jessicou Pegulaovou postoupila do semifinále bývalá světová jednička Victoria Azarenková z Běloruska. Vítězka turnaje z let 2012 a 2016 v dalším kole nastoupí proti Jeleně Ostapenkové z Lotyšska.