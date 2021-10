Krejčíková se v Indian Wells podívá do osmifinále, Plíšková nečekaně končí

Krejčíková měla v utkání s Anisimovovou v obou setech výborné začátky a vždy vedla rychle 4:0. První set dohrála Češka bez problémů, ve druhém sice ztratila jednou servis a nechala Američanku snížit na 4:3, ale pak duel po sedmdesáti minutách dokončila.

„Bylo to hodně náročné. Nepříjemně foukalo a musely jsme na zápas dlouho čekat,“ řekla Krejčíková na webu WTA. „A taky bylo chladno. Snažila jsem se hrát svoji hru a nedělat moc chyb,“ dodala česká tenistka, která chybovala patnáctkrát, zatímco Anisimovová devětadvacetkrát.

Olympijská vítězka ve čtyřhře Krejčíková hraje v Indian Wells poprvé hlavní soutěž dvouhry a postupem do osmifinále by si měla znovu vylepšit žebříčkové maximum; posunout by se měla na čtvrté místo pořadí WTA. V případě titulu má šanci být světovou trojkou.

S Badosaovou (27. v žebříčku WTA) se utkala jednou, letos v Madridu prohrála ve dvou setech. „Paula je jednou z mých oblíbených hráček, bude to dobrý zápas,“ řekla Krejčíková a Španělka uvedla: „Jsme kamarádky, často spolu trénujeme. Bára má neuvěřitelný rok. Bude to velmi těžké.“

Světová trojka Plíšková se proti Haddadové Maiaové nemohla ve větrných podmínkách spolehnout na svoji největší zbraň - servis. O podání přišla v utkání se 115. hráčkou žebříčku, která se do soutěže dostala až jako náhradnice z kvalifikace, celkem osmkrát.



Ve druhé sadě si hráčky neudržely servis osmkrát v řadě. Za stavu 3:5 nenechala Plíšková soupeřku duel dopodávat. Při svém servisu měla šanci posunout sadu do tie breaku, ale při druhém mečbolu Brazilky trefila špatně bekhend a prohrála za dvě hodiny a čtyři minuty.