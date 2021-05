Muchová vyřadila na antuce v Madridu světovou dvojku Ósakaovou

O postup do 3. kola, v němž je od soboty už i Petra Kvitová, si v neděli v Madridu zahraje ještě Karolína Plíšková. Šestou nasazenou Češku čeká duel s Anastasií Pavljučenkovovou.

„Neřekla bych, že je to pro mě překvapení, ale výhry si cením,“ uvedla na online tiskové konferenci světová dvacítka Muchová po výhře nad čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou.

„Byl to těžký zápas, ale byla jsem připravena se vším, co jsem měla, a využít všechny své zbraně a jsem nadšená, že to fungovalo,“ podotkla s úsměvem.

Čtyřiadvacetiletá Muchová, jež se teprve před týdnem vrátila do hry po dvouměsíční léčbě břišního svalu, Ósakaovou od začátku přehrávala a v sebevědomém výkonu pokračovala do poloviny druhé sady. „Na začátku jsem dobře servírovala, pomáhala si přímými body a snažila se Naomi hodně rozběhat. To byla moje taktika,“ řekla Muchová.

Stejně jako v prvním setu i ve druhém soupeřce prolomila ve třetím gamu podání, pak ale vypadla ze hry. Zatímco Japonka zlepšila své podání a méně chybovala. „Když byla Naomi brejk dole, tak začala hrát o dost agresivněji a úplně mě ubila, řekla bych,“ komentovala Muchová obrat. Dvakrát přišla o servis a musela zabojovat ve třetím setu.

I v něm šla ale hned v úvodu díky třetímu využitému brejkbolu do vedení a soupeřku už zpět nepustila. „Vrátila jsem se zpět ke své hře, hrála jsem víc úhly, snažila se ji rozběhat, variovat servis a fungovalo to až do konce zápasu,“ pochvalovala si Muchová.

Při svém podání ztratila jen dva fiftýny, úřadující šampionce Australian Open naopak sebrala podání ještě jednou a po necelých dvou hodinách získala potřetí v této sezoně skalp hráčky z první desítky světového žebříčku.

Turnaj žen v Madridu antuka, dotace 2 549 105 milionu eur Dvouhra - 2. kolo:

Muchová (ČR) - Ósakaová (2-Jap.) 6:4, 3:6, 6:1

Challenger mužů mužů Ostrava Open 2021 antuka, dotace 44 820 eur Dvouhra - finále:

Bonzi (3-Fr.) - Olivo (Arg.) 6:4, 6:4