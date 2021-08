Kristýna Plíšková uspěla v kvalifikaci US Open, Lehečka poslední duel prohrál

27. 8. 2021 17:10

27. 8. 2021 20:10

Ilkel vs. Lehečka

tenis - New York (USA) - Kvalifikace na grandslamový turnaj US Open - 27. 8. 2021:Ilkel vs. Lehečka

Kurt č. 6, Flushing Meadows, New York (USA) //sport.idnes.cz

Cem Ilkel Jiří Lehečka