Los US Open: solidní pro Plíškovou a Kvitovou, tvrdý pro Bouzkovou a Martincovou

Karolína Plíšková zahájí US Open v New Yorku proti domácí Catherine McNallyové, jež se dostala do turnaje na divokou kartu. Petra Kvitová bude hrát se Slovinkou Polonou Hercogovou. Velmi těžké soupeřky čekají Marii Bouzkovou - obhájkyně titulu Naomi Ósaková z Japonska - a Terezu Martincovou - poražená loňská finalistka Viktoria Azarenková.