Kudy za dalším průlomem. Uvidí také New York řádění českých tenistek?

Karolína Plíšková (4. nasazená):

Na úvod se střetne se 134. tenistkou světa McNallyovou z USA, dál může narazit na její krajanku Anisimovou. V osmifinále se rýsuje konfrontace se 14. nasazenou Ruskou Pavljučenkovovou, o kolo dál s turnajovou šestkou Kanaďankou Andreescuovou či Petrou Kvitovou.

Plíšková do New Yorku, kde se v roce 2016 neúspěšně prala o titul, přijela povzbuzena postupem do finále v Montrealu a mezi poslední čtyřku v Cincinnati. O trofej bojovala i ve Wimbledonu.

„Ve druhé půlce roku jsem našla způsob, jak se dostat do rytmu. Ze své hry mám teď dobrý pocit,“ pochvalovala si.

Ve Flushing Meadows se bude muset obejít bez trenéra Saschi Bajina. Německý kouč pro cestu do USA neobdržel víza, zastoupí ho Leoš Friedl, který vede Slováka Filipa Poláška. „Docela mi seděl, tenisu rozumí, sám ho hrál,“ poznamenala Plíšková v Cincinnati, kde spolupráci zdárně vyzkoušela.

Barbora Krejčíková (8):

Šampionka letošního Roland Garros, světová devítka, přesto debutantka v hlavní soutěži amerického grandslamu. Nastoupí proti kvalifikantce Sharmaové z Austrálie (114. na světě), ve třetím kole vyhlíží Rusku Alexandrovovou. O postup do čtvrtfinále by si mohla zahrát proti deváté nasazené Muguruzaové ze Španělska či Bělorusce Azarenkové.

„Nejtěžší bude asi první kolo,“ předvídá Krejčíková. „Je to grandslam, všichni budou chtít být co nejvíc ready.“

Petra Kvitová (10):

Nejméně oblíbený grandslam, na němž dosud hrála maximálně čtvrtfinále, letos začne proti Slovince Hercogové. Ve třetím kole hrozí prověrka v podobě Řekyně Sakkariové.

Pokud Kvitová nástrahy překoná, v osmifinále může vyzvat Andreescuovou. A dál potom Plíškovou. Na US Open se naladila v Cincinnati, kam postoupila mezi osm nejlepších navzdory střevním potížím, které ji na turnaji sužovaly. Kvůli nim ve druhém setu skrečovala čtvrtfinále proti Kerberové.

Karolína Muchová (22):

Také semifinalistka letošního Australian Open poslední duel nedohrála. V Cincinnati se jí znovu ozval břišní sval, který si zranila právě při tažení v Melbourne. V posledních dnech před US Open, kde loni postoupila do osmifinále, se proto snažila dát do kupy kryoterapií.

Jak zvládla tělo vykurýrovat, otestuje hned první kolo, v němž se Muchová utká se Španělkou Sorribesovou. Pokud uspěje a přejde případně i přes Sie Šu-wej či Američanku Bradyovou (13), v osmifinále může vyzvat světovou jedničku Bartyovou.

Markéta Vondroušová:

Stříbrná medailistka z Tokia má za první sokyni Rumunku Ruseovou, hráčku ze třetí stovky žebříčku. Ve druhém kole na Češku číhá nasazená Ruska Kasatkinová (25). A poté případně turnajová pětka Svitolinová z Ukrajiny, kterou Vondroušová smetla v olympijském semifinále.

V Cincinnati v prvním kole nestačila na přemožitelku z Tokia Švýcarku Bencicovou.

Kateřina Siniaková:

Z kraje grandslamu, z jehož posledních dvou ročníků vypadla po prvním duelu, změří síly s Lotyškou Sevastovovou, která je v žebříčku o deset míst níže.

O poznání těžší soupeřku může přichystat druhé kolo, v němž číhá Sakkariová. Přes ni by se Siniaková mohla propracovat do duelu s Kvitovou. Utvoří také deblový pár s Krejčíkovou, s níž společně letos triumfovaly na Roland Garros i v Tokiu.

Tereza Martincová:

Povedené výsledky z nedávných měsíců, včetně třetího kola Wimbledonu a finále v Praze, ji vystřelily na 60. místo žebříčku. New York jí však připraví těžký úkol v podobě loňské finalistky Azarenkové z Běloruska.

Martincová na US Open startovala třikrát, pokaždé vypadla v prvním kole.

Marie Bouzková:

Posledních šest duelů v hlavní soutěži na okruhu WTA ztratila a nebude mít snadné pořízení, aby bilanci zlomila.

Čeká ji nasazená trojka Japonka Ósakaová, dvojnásobná šampionka Flushing Meadows.

Kristýna Plíšková:

V červnu vypadla z první stovky žebříčku, proto se do hlavní soutěže musela probít přes kvalifikaci. Všechny tři zápasy v ní zvládla a do prvního kola vyfasovala Koviničovou z Černé Hory, 65. tenistku světa.

V případě vítězství může ve druhém kole, které je i jejím maximem na US Open, vyzvat Kvitovou.

Jiří Veselý:

Jediný český zástupce v mužské dvouhře zkusí zaskočit nelehkého soupeře, finalistu turnaje z roku 2017 a aktuálně 75. hráče světa Jihoafričana Andersona.

Český tenista figuruje na 89. pozici, naposledy startoval před měsícem v Kitzbühelu, kde vyhrál jeden zápas.

S New Yorkem se v předchozích dvou ročnících rozloučil po prvním kole, pokud letos uspěje, může narazit na 11. nasazeného Argentince Schwartzmana.