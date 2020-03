Příjmy nulové, máte našetřeno? Jak turnajový půst ohrožuje tenisty

„Příjmy jsou teď nulové,“ přiznal pro ČTK daviscupový reprezentant Lukáš Rosol, 180. hráč světa.

Pro pány a dámy s raketami podobného žebříčkového postavení je tenis nákladným a nevyzpytatelným živobytím. Nemají jistou účast v hlavních soutěžích na grandslamech, které jsou největším generátorem příjmů, objíždějí menší turnaje a snaží se prorazit.

Téměř veškeré příjmy jsou nuceni investovat zase do tenisu, platí trenéry, ubytování, stravu cesty… Kupříkladu 34letý Rosol letos vydělal na turnajích v přepočtu zhruba milion korun, náklady na sezonu odhaduje na dva miliony korun. „Když člověk ušetří, může to dát za osm set tisíc, ale nemůže očekávat, že to půjde nahoru,“ uvědomuje si.

Když před šesti lety figuroval na 26. místě žebříčku, náklady šplhaly do jiných výšin. „Tehdy mě sezona mohla stát i pět milionů, pokud jsem se chtěl udržet na špičkové úrovni,“ přibližuje.

Lukáš Rosol během utkání Davis Cupu se Slovenskem

A přestože od pořadatelů turnajů mívají tenisté hrazené jídlo a ubytování, po vyřazení tyto benefity mizí. „Když prohraješ, hned si to platíš sám. Když vypadneš v prvním kole a čekáš týden do dalšího turnaje, náklady rychle rostou,“ popisuje Rosol.



Zrušení nejbližších turnajů vnímá jako problém také Tereza Martincová. „Tenis je v tomhle krutý, co vyděláte, jde zpět do tenisu. Záleží, jak dlouho bude současná situace trvat, nicméně kariéry tenistů to může ohrozit,“ sdělila 133. hráčka světa pro aktualne.cz.

„Pokud nebude pauza trvat mnohem déle, tak můžu být relativně v klidu, protože mám našetřeno, ale moc neutrácíme a snažíme se žít skromněji,“ přidává svůj pohled Denisa Šátralová, za svobodna Allertová.

Denisa Allertová v 1. kole US Open

Bývalá 55. hráčka světa, která nyní figuruje na 236. pozici a letos na turnajích vydělala 22 760 dolarů, vzápětí dodává, že kvůli současné situaci přijde také o další zdroj příjmu. „Zrušeny budou nejspíše také různé ligy po Evropě, což bude znamenat další výpadek,“ přemítá Šátralová.



Ovšem navzdory svízelné situaci si tenisté zachovávají nadhled a uvědomují si, že svět momentálně řeší vážnější potíže než zrušené turnaje. „Je špatná situace, není to sranda, ale věřím, že když budeme zodpovědní, tak to brzy přejde,“ doufá Rosol.