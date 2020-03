Pomáhej, zkrátíme ti trest! A tak tenisový podvodník šíří svůj příběh

Během exkomunikace z tenisového světa se (snad) polepšil a díky aktivnímu zapojení do boje proti korupci dosáhl snížení svého trestu o čtyři měsíce. Na kurty se tak může vrátit v lednu příštího roku.



Hříchy talentovaného tenisty

Píše se rok 2015 a tehdy 22letý Kicker se snaží odpíchnout z konce druhé stovky žebříčku. Objíždí menší turnaje, s námahou se protloukává vzhůru, řeší nedostatek financí pro další rozvoj kariéry.

„Bylo to velmi náročné období,“ ohlíží se Argentinec. „Musel jsem platit trenéry, cesty a všechno co tenis obnáší. Bylo to pro mě velmi těžké. A už jsem nechtěl být závislý na rodičích.“

Pod tlakem tíživé situace se uchýlil k těžkému sportovnímu hříchu. Úmyslnému ovlivnění zápasu.

„Poprvé mě ten člověk kontaktoval přes Facebook. Říkal, že mě chce sponzorovat, že mi chce dát peníze a auto, které bych používal v Buenos Aires, že mi chce zkrátka pomoci. Následně prozradil, že patří do skupiny gamblerů a že chtějí, abych pro ně prodal zápas,“ odhaluje Kicker.

Osudný duel přišel v září 2015 na challengeru v kolumbijské Baranquille. Kicker se v prvním kole utkal s Giovannim Lappentim z Ekvádoru a jak ukazuje videozáznam, vůlí po vítězství zrovna nepřekypoval. Dvě dvojchyby v řadě, ležérní pohyb, školácké chyby…

„Vzpomínám si, že po mně chtěli dělat v zápasech určité věci,“ přiznává Argentinec. „A já jim říkal: Jsem nervózní, nechte mě být. Potom mi řekli, ať prohraju. A když jsem hrál ten zápas, bylo to hrozné, protože jsem musel záměrně kazit. Můj přístup nebyl přirozený. Celou dobu jsem se díval na rozhodčího, jestli nemá podezření. Bylo to prostě strašné.“

Výtečně rozjetou sezonu uťal trest

Kickerovo počínání nezůstalo bez odezvy.

V květnu 2018, tři dny před startem Roland Garros, jej Jednotka pro bezúhonnost tenisu (TIU) shledala vinným z podvádění. A jelikož obvinění popíral a při vyšetřování nespolupracoval, dostal tříletý zákaz. V době rozhodnutí figuroval na 84. místě světového žebříčku, což z něj činí nejvýše postaveného usvědčeného hříšníka.

„V té době jsem vyhrával, dostal jsem se do třetího kola Australian Open, hrál jsem Davis Cup. Porazil jsem velmi dobré hráče a měl jsem celou kariéru před sebou. Ten rok jsem měl zakončit v první padesátce žebříčku. Všechno se vyvíjelo dobře,“ vybavuje si provinilec.

Stopka na tři roky však jeho nadějně rozjetou kariéru zruinovala. „Byl jsem mladý a udělal jsem chybu. Nemyslel jsem si, že by to v budoucnu mohlo způsobit problémy. Ale stalo se a teď za to platím.“

Moje rodina, moje příjmení, vše je poskvrněné

Pykat nakonec bude o čtyři měsíce méně, neboť se prostřednictvím zpovědi rozhodl zveřejnit svůj příběh a pomoci ostatním, ať si podobnou hloupostí nenechají zničit sportovní sny. „Moje rodina, moje příjmení, vše je na okruhu poskvrněné,“ kaje se Kicker ve videu TIU (níže).



„A jeden z nejhorších následků přišel letos, kdy se mě syn na prázdninách zeptal, proč už nehraju tenis. Bylo velmi složité mu to vysvětlit, ale musel jsem mu říct pravdu.“

I kvůli těmto zkušenostem se padlý tenista rozhodl nastoupit na cestu očisty svého jména. V lednu příštího roku už bude moci v tomto snažení pokračovat i na turnajích.