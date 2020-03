POHLED: Paříž v září? Pokus o velkou francouzskou termínovou loupež

Pořadatelé nejslavnějšího antukového klání se nikoho neptali. Svůj vskutku „odvážný“ nápad neprobrali s vedením WTA ani ATP. Hráčky a hráči nevycházeli z údivu.

Organizátoři turnajů, které se podle původního kalendáře mají konat ve stejné době, si dost možná v soukromí zakřičeli něco o zatracených požíračích kuňkajících bezocasých obojživelníků. Nebylo by to od nich hezké a zdvořilé, nicméně kdo by se jim divil?

Copak jsou grandslamy tak nadřazené ostatním podnikům, že si mohou dělat, co se jim zamane?

Musí dotčené podniky v Petrohradě, Tokiu, Wu-chanu či již vyprodaný Laver Cup v Bostonu prostě uhnout kolosu, který se bez ohledu na ostatní rozhodl přestěhovat?

V trudné době jde na této planetě hlavně o zdraví a přežití. Ale i tenisté, kteří nyní nepatří do úplné špičky, mají svá živobytí, stejně jako stánkaři či kuchařky, jež si na velké sportovní akci mohli přilepšit.

I proto je francouzská gangsterská povýšenost tak zarážející: „Námitky? Smůla, vážení. Vyšší bere!“

Znovu se tak ukázalo, že dámy a pánové, kteří se na kurtech dovedně ohánějí raketami, postrádají v zákulisí skutečný vliv. Grandslamy jim z gigantických příjmů odkrajují jen kůrky. V porovnání s borci v zámořských týmových soutěžích jsou ve přích se šéfy zoufale slabí.

Však taky nejhlasitější hecíř Vasek Pospisil na Twitteru označil svévolné jednání FFT za šílenství a znovu vyzval k založení odborů.

Vasek Pospisil

Najdou hráčky a hráči odvahu vzepřít se? Nebo hned po US Open poslušně přeletí z New Yorku do Paříže, aby si bleskově zvykli z betonu na antuku a na ní posbírali co největší porce bodů a peněz?

Jakkoliv je první varianta nepravděpodobná, v neklidných časech lze těžko něco tvrdit s jistotou.

Dříve než v září může být celá tenisová sezona zrušena. Na pokus o velkou termínovou loupež FFT se ale dlouho nezapomene.