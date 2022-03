Nadal dál vítězí, v Indian Wells zdolal Opelku a je ve čtvrtfinále

„Nemůžu říct, že to je sen, protože jsem před dvěma třemi měsíci o něčem takovém ani nesnil,“ uvedl Nadal, jenž v pětatřiceti letech zažívá nejlepší vstup do sezony v kariéře. A to poté, co musel loňský ročník ukončit předčasně už v létě kvůli zranění nohy, kterou cítil i ve středečním utkání. „Jsem šťastný, že vůbec můžu hrát tenis. Dnes to bylo o něco horší než jiné dny, noha mě trápí trochu víc,“ přiznal.

Hvězdný Španěl už má letos na kontě tři tituly včetně rekordního 21. grandslamového z Australian Open. Kvůli přípravě na antukovou část sezony se s předstihem odhlásil z dalšího turnaje Masters v Miami, jenž se bude hrát po Indian Wells.

Více než dvoumetrového obra Opelku porazil v osmifinále Nadal ve zkrácených hrách 7:3, 7:5 a připsal si už devatenácté vítězství proti americkému soupeři za sebou od porážky s Johnem Isnerem v Laver Cupu 2017. Jeho dalším sokem bude Australan Nick Kyrgios, jenž postoupil do čtvrtfinále po odhlášení desátého nasazeného Jannika Sinnera z Itálie kvůli nemoci.

Ženská část turnaje už do čtvrtfinálové fáze vstoupila a oba středeční duely netrvaly ani hodinu. Třetí nasazená Polka Iga Šwiateková deklasovala 6:1, 6:0 Madison Keysovou z USA a bývalá vítězka turnaje Simona Halepová z Rumunska si podobně hladce poradila 6:1, 6:1 s Chorvatkou Petrou Martičovou.