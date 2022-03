Neočkovaný Djokovič bude moci hrát, míní ředitelka pařížského grandslamu

Jednotný tie break do deseti bodů v pátém setu Počínaje květnovým Roland Garros začne fungovat sjednocený herní systém elitních tenisových akcí a všechny čtyři grandslamové turnaje zavedou na zkušební období v pátém setu tie break hraný do deseti bodů. Změnu chtějí vyhodnotit po roce. Dosud každý ze čtyř grandslamů přistupoval k rozhodujícímu setu jinak. Desetibodový tie break se zatím hrál jen na Australian Open, US Open používá i v pátém setu klasický tie break hraný do sedmi bodů. Ve Wimbledonu se zkrácená hra do sedmi dostane ke slovu až za stavu 12:12. Roland Garros je jediným grandslamem, kde se stále hrálo bez tie breaků a vítěz musel zvítězit rozdílem dvou gamů. Nově bude na všech grandslamech následovat za stavu 6:6 v rozhodujícím setu tie break hraný do deseti bodů s nutným dvoubodovým rozdílem. "Grand Slam Board plánuje zhodnotit zkušební provoz po skončení kompletního grandslamového roku a zkonzultovat ho s WTA, ATP a ITF, než případě přistoupí k trvalé změně pravidel," uvedla grandslamová rada v prohlášení. Před zavedením tie breaku byla někdy v rozhodujících setech k vidění takřka nekonečná přetahovaná. Nejdelší zápas v historii odehráli ve Wimbledonu v roce 2010 Američan John Isner a Nicolas Mahut z Francie, duel prvního kola vyhrál Isner až po jedenácti hodinách a pěti minutách hry roztažené do tří dnů 70:68 v pátém setu.