Nejen Menšík. Prostějovský tenis má i další naděje

„V Austrálii jsem hrál poprvé, finále není špatný výsledek. I tak porážka mrzela, protože titul byl blízko. Věřím, že už na Roland Garros to vyjde,“ naznačuje své další ambice šestnáctiletý Menšík, kterého v průběhu sezony čeká přechod do mužské kategorie. „Kromě grandslamů už juniorské turnaje hrát nebudu. Naskočím do mužských podniků kategorie Future. Čeká mě hodně práce,“ uvědomuje si talentovaný tenista.

Menšíka dlouhodobě vede Tomáš Josefus, šéftrenér prostějovské mládeže do 18 let, který naději sleduje od devíti let. „V posledních necelých třech letech je naše spolupráce maximálně intenzivní a jde nám to dobře. Jakub je výjimečný, má skvělé motorické učení. Co jiným trvá týdny, měsíce nebo dokonce roky, zvládne téměř okamžitě. To je obrovská výhoda,“ přibližuje Josefus. „Další předností je jeho odolnost. Je schopen otáčet zápasy, umí pracovat se svými přednosti, což na soupeře platí,“ dodává kouč.

Odchovanec TK Agrofert navazuje na další tenisty z prostějovské líhně. Například na nedávné juniorské hráče Jiřího Lehečku nebo Víta Kopřivu, kteří se snaží probít do první světové stovky. Není však jedinou klubovou nadějí. V silném ročníku 2007 vyčnívají Maxim Mrva a Jan Kumstát. Mrva loni ve francouzském Tarbes vyhrál neoficiální mistrovství světa do 14 let ve dvouhře, kde dříve dominoval Rafael Nadal nebo Richard Gasquet.

„Je to zatím největší zážitek. Byl to těžký turnaj, třeba ve čtvrtfinále jsem odvracel čtyři mečboly. Současně věřím, že je to jen začátek. Chtěl byl jednou vyhrát grandslam,“ netají se velkými cíli příznivec Novaka Djokoviče.

Úspěchy sbírá také vrstevník Kumstát, finalista singlu na mistrovství Evropy do 14 let, který společně s klubovým parťákem vyhrál evropské zlato ve čtyřhře a společně byli v týmu, který na mistrovství světa družstev vybojoval bronz. „Loňský rok přinesl hodně zážitků. Všech medailí si cením. Škoda jen, že se nám na mistrovství světa nepodařilo alespoň postoupit do finále. Ale mohl jsem být v národním týmu, z toho jsem měl radost,“ ohlédl se Kumstát.

V předchozích dekádách v Prostějově často získávali ty největší naděje z jiných klubů a rozvíjeli jejich talent. S tenisem začal jinde Tomáš Berdych i Jiří Veselý. V případě trojice mladých juniorů to neplatí. Všichni se narodili v Prostějově a poprvé vzali raketu do ruky na zdejších kurtech. „Známe je od prvních krůčků, o to větší máme radost, když se jim daří. Víme, kolik je za tím dřiny. Současně nás to nabíjí a dodává elán do dalšího tréninku,“ říká trenér Josefus.

Kromě kompletního tenisového zázemí v Prostějově k hernímu růstu maximálně využívají kvalitní sparing, což je důležitý stavební kámen pozdějších úspěchů. S nadějemi pravidelně trénují nejlepší muži a to juniorům prospívá.

„Mladí kluci vidí trénovat hráče, kteří jsou o stupeň výše, to je posunuje. Po trenérech chceme, aby si Jirkové Veselý a Lehečka jednou týdně zahráli s Menšíkem. Proto už dnes ví, jaký je mužský tenis. To jinde nenajdete,“ odhaluje jedno z tajemství prostějovských úspěchů manažer Miroslav Černošek.