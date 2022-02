Menšík: Chci být tenisovou jedničkou jako Djokovič. Nepustit ho hrát byl skandál

Televizní záběry poraženého Jakuba Menšíka, na kterých se po dvojchybě ve finále juniorky na Australian Open skácel k zemi a svíjel se v křečích, oblétly celý svět. Český tenista se v Melbourne představil v životní formě a přes očividné fyzické problémy nebyl daleko od vítězství.

Zmátořil jsem se až na lůžku

„Od toho okamžiku, kdy jsem se skácel k zemi, už si toho moc nepamatuju. Zmátořil jsem se až na lůžku, kdy jsem zavolal rodičům. Nebylo to nic příjemného,“ vzpomíná šestnáctiletý tenistka TK Agrofert Prostějov, podle kterého panovaly v Melbourne nesmírně náročné podmínky s teplotami přes 30 stupňů. Navíc podobně dlouhý zápas, ve kterém nakonec prohrál po boji 6:7, 7:6 a 5:7, prý nikdy nezažil.

Jakub Menšík začal s tenisem v pěti letech. Impulsem k tomu, že se rozhodl pro bílý sport, bylo podle něj hlavně to, že od dětství mohl sledovat v Prostějově tréninky velkých českých hvězd, včetně Tomáše Berdycha, který se stal jeho prvním velkým vzorem.

Rodiče ho v tenisu podporovali a Jakubovi se začalo mezi vrstevníky dařit. „Ale nebylo to tak, že by mi rodiče řekli: Hele, teď budeš hrát tenis. To ne. Rozhodl jsem se sám. Ale oni při mně vždycky stáli. Když jsem vyhrával, ale i po prohraných zápasech.“

Djokovičova absence je skandál

Menšíkovým tenisovým vzorem byl vedle Tomáše Berdycha odjakživa Novak Djokovič. Proto ho mrzelo, že letos na Australian Open srbský tenista kvůli svému odmítavému stanovisku k očkování a následným problémům s vízem nemohl hrát. „Nepustit na takový turnaj jednoho z nejlepších hráčů současnosti a možná i historie je podle mě skandál, který se neměl stát,“ řekl v Rozstřelu.

„Samozřejmě byly tam nějaké podmínky pro vstup na australské území, ale myslím si, že Novak by do Austrálie neodletěl ve chvíli, kdyby měl nějakou nejistotu, že ho do země nepustí. Samozřejmě se s tím už teď nedá nic dělat. Ale myslím si, že to je prostě špatně,“ myslí si český tenista.

Stejně jako Djokovič, i Menšík by se jednou rád stal světovou tenisovou jedničkou. „Nerad prohrávám. A proto jsem chtěl být už odmalička první na světě. Ale dobře vím, že k tomu vede dlouhá a náročná cesta. A samozřejmě bych chtěl vyhrát nějaký grandslam. Novak Djokovič je v tomhle můj vzor. Rád bych se chtěl přiblížit tomu, co dokázal. Je to velký cíl, čeká mě jen práce, ale nic není nemožné.“

I proto by se Menšík co nejdříve, už v šestnácti letech, chtěl utkávat s dospělými hráči, aby mohl získávat nové zkušenosti. „Letošní rok bude takový přechodný mezi juniorskou a profesionální kategorií. Takže letos už odehraju pouze pár juniorských turnajů, hlavně grandslamových.“

Zbylý čas mezi grandslamy by už chtěl Menšík hrát menší mužské turnaje, tzv. „Futures“. „Už za dva týdny odlétám do Egypta a letos bych už opravdu chtěl získávat zkušenosti mezi dospělými.“

Studium a zlepšené voleje

Menšík vedle tenisu stále studuje. „Teď to bylo trochu jednodušší, když se dalo studovat během covidové pandemie na dálku. Ušetřilo mi to spoustu času, protože jsem mohl s učiteli komunikovat přes telefon a psal jsem testy online.“

„Teď je to náročnější. Je obtížné skloubit školu s tréninky. Ale učení nezanedbávám. Pokouším se připravovat i na turnajích a do školy se snažím chodit připravený. Takže zatím nějak procházím,“ usmívá se.

Menšík zhodnotil také svou hru, založenou na razantních vyrovnaných úderech od základní čáry. Hraje obouručný bekend, zvládá čopy, má tvrdý servis a umí zkrátit hru.

V Rozstřelu hovořil o svých přednostech a prozradil i slabiny, na kterých by chtěl ještě zapracovat. Jeho vysoká postava ho předurčuje k útočnému tenisu, a proto by rád rozvíjel své schopnosti na síti.

„Ještě před dvěma roky jsem na síť nechodil vůbec, nevěřil jsem si. Takže na tomhle teď s trenérem hodně pracujeme a chodím tam častěji. Samozřejmě při nerozhodném stavu, třeba při shodě, se mi tam stále ještě moc nechce, bojím se, že bych udělal nějakou chybu. Ale voleje hraju stále více,“ říká.

Podle něj je v tomto ohledu inspirativní útočný tenis Radka Štěpánka. „Ale v tomhle mám výhodu ve vyšší postavě, takže umím zakončit výměnu už od základní čáry, zatímco Štěpánek musel více zakončovat na síti,“ uzavírá šestnáctiletá naděje českého tenisu.