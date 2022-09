Z VOLEJE: Berdych byl neskutečný tenista, říká Novák. Jak vidí své nástupce?

Petra Kvitová si po účasti v osmifinále newyorského grandslamu polepšila o dvě místa a je devatenáctá. O dvě příčky se posunula i čtvrtfinalistka US Open Karolína Plíšková, která uzavírá dvacítku nejlepších. Mezi muži už tak veselo není, nejvýše postaveným Čechem je Jiří Lehečka na 63. pozici.

Novákovým nástupcem nejen v Davis Cupu byl o deset let mladší Tomáš Berdych, který to dotáhl na pozici světové čtyřky. Rovněž vytáhlá postava, také ranař z Valašska, co raději ničil soupeře od základní čáry. Oba do světa vyrazili z prostějovských kurtů. Stejně jako Novákovi však ani Berdychovi se nepodařilo vyhrát v kariéře grandslam. „Měl smůlu, že hrál v generaci Djokoviče, Federera a Nadala,“ zmíní sedmačtyřicetiletý Novák, jenž nepotřebuje odstup, aby docenil Berdychovy mimořádné úspěchy. „Berďa je neskutečný hráč i kluk.“

V Prostějově ho poznal dobře od jeho čtrnácti let. „Když jsem začal hrát nejlepší tenis svého života v sedmadvaceti, on se dral nahoru. Odehráli jsme spolu strašně moc tréninků. Hrozně mě potěšilo, že zpětně řekl, že kdyby nepotkal mě a Michala Tabaru, tak by možná nebyl tak dobrý, jak byl. On se na nás vyhrál,“ vzpomíná Novák. „Nejdřív jsem mu dával 6:0, další rok to bylo najednou 7:6, další rok jsem prohrál 3:6 a pak jsem 0:6 dostal já.“

Okamžitě poznal, že se Berdych prosadí ve špičce. „Bylo hned vidět, že to může dotáhnout daleko. Už v osmnácti letech vyhrál první ATP v Palermu,“ připomíná. „Moc jsem mu fandil. Hráli jsme pak spolu několik let Davis Cup. Máme dobrý vztah.“

Lehečka půjde nahoru, holky jsou neuvěřitelné

Teď si nejvíce slibuje od Jiřího Lehečky. „Věřím, že půjde ještě nahoru,“ přeje si. „Je pravda, že za mé doby jsme mívali ve stovce osm hráčů, teď tam máme Jirku Lehečku a Jirku Veselého. Za nimi je pár hráčů, kteří se tam snaží dostat. Nechal bych tomu čas. Máme juniory Jakuba Menšíka či Hynka Bartoně,“ jmenuje naděje.

Z počínání českých tenistek je Novák nadšený. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková po triumfu ve čtyřhře na tenisovém US Open, kterým završily kariérní Grand Slam, vládnou deblovému žebříčku.

„Co se děje v holkách, mi přijde jako něco neuvěřitelného. Kolik jich máme ve světové stovce... A na dospělém žebříčku už je i osm juniorek. Držím všem palce. Doufám, že se do stovky dostane co nejvíc hráčů a hráček.“

Méně dětí u tenisu i sportu

Novák po kariéře zůstal v prostějovském klubu jako trenér a všímá si, že v Česku hraje tenis méně dětí než dřív. „Tenis je strašně nákladný sport. Dřív to hrálo daleko víc lidí, nebylo tolik sportů. Navíc sportuje méně lidí než za nás. My jsme se chtěli díky sportu podívat do zahraničí,“ porovnává. „Když na sídlišti v Gottwaldově balon zabouchal na hřišti, hned tam bylo dvacet kluků a hráli jsme fotbal, nebo hokejbal, cokoli.“

Chybu vidí v systému, v malému důrazu na sportování už ve škole. „Hodin tělocviku je málo, anebo polovina rodičů píše omluvenky, že děti bolí noha nebo záda, ale myslím, že je to bolí kvůli tomu, že nesportují. Tam to začíná,“ posteskl si vítěz sedmi turnajů ATP.

V olomouckém Divadle na cucky vyprávěl, jaké to je porazit hvězdy Beckera, Agassiho, Samprase, Federera či Nadala. Popsal životní pouť chlapce ze Zlína, jenž vydělal na okruhu téměř osm milionů dolarů a prozradil, proč si nejvíce považuje mačů v Davis Cupu.