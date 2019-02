Jak udržet Kvitovou v bublině? Nepouštět k ní moc lidí, říká trenér

Bývalý triatlonista Vydra by letos rád podstoupil brutální test fyzické zdatnosti s názvem Iron Man. Ve svědomité přípravě na závod pokračuje též v Melbourne a na výběhy po parku nebo podél řeky s sebou vytáhl i svého parťáka.

Kouč Jiří Vaněk

„David třeba hned ráno dá dvě hodiny na kole a devadesát minut běhu,“ líčil Vaněk v pátek. „Trochu mě tím nakazil, takže jsem začal běhat s ním. Byli jsme i dneska, v tom děsném pařáku. Myslel jsem, že zemřu.“

Vydra s Vaňkem jsou sehraná dvojice. Pomáhali tenistce v jejích nejtěžších chvílích po přepadení v prosinci 2016. Když se vrátila na WTA Tour, často jí při průchodu davem kryli záda, aby se cítila bezpečněji.

„Petra hraje nejlépe, když se ocitne ve své bublině,“ tvrdí Vaněk. „Snažíme se ji v ní udržet.“

Co ji třeba vytrhne ven?

Může to být spousta věcí. Třeba jí někdo pošle ne zrovna pěkný vzkaz. Někteří lidé jsou divní. I proto my tři držíme pohromadě a cizího člověka k ní nepustíme.

Jak se ji snažíte rozptýlit, když na ni před utkáním padá tréma?

Děláme blbinky při rozehrávce. Třeba odněkud slyšíme Macarenu, já se zavlním, David se stydí a utíká stranou. I když už je Péťa ve svém zápasovém módu, vnímá to a pak přijde: „Díky, kluci, že jste se mě snažili rozesmát.“ Myslím, že jí to pomáhá.



Nešetříte při legráckách ani ji?

Ne ne. Tak nějak spontánně si do ní rýpneme, nebereme ji přehnaně vážně. Ona občas říká: „Uvědomte si, že já tady hraju!“ A my na ni: „Ale nás to nezajímá. Zápas ještě nezačíná. Tak co?“

Pomáhá jí chlapský pohled na věc, třeba když se nedaří?

Je určitě lepší, že jsme s Davidem dva. Obzvlášť holky jsou po porážkách často zničené, některé se zavírají na pokojích a nechtějí jít ani na jídlo. Chlapi jsou zvyklí fungovat trochu jinak. Jde se na kurt válčit a po zápase je konec. Nic už nezměníte ani nevrátíte, dáte si pivo. Třeba si řeknete, co bylo blbě, co se dalo udělat líp... Ale jede se dál.



Takže i díky vám přijímá porážky snáz?

Myslím, že jí pomáhá, když vidí naši normální náladu. Že se z ničeho nehroutíme. Pohled na smutného nebo naštvaného kouče tenistce nepřidá. I proto, že víme, co Petra prožila, nám prostě nepřísluší, abychom z tenisu dělali obrovskou vědu a nějak si nadávali. Ona i díky tomu chápe, že život je víc než jen pinkání do žlutého nesmyslu.

Osakaová vs. Kvitová Sledujte v sobotu od 9.30 online.

Pozorujete na ní před finále nějaké změny?

Vůbec! A ani my se měnit nebudeme. Na ní záleží, jaký si na sebe naloží tlak. Ale nesmí ho cítit z nás. Nesmí ji tížit, že jsme vykulení z finále grandslamu. Jsme oba šťastní, že jsme jí do finále pomohli. Teď už je to na ní. Ať zápas dopadne jakkoliv, je pro nás obrovské zadostiučinění, že se dostala tak daleko.

David Vydra byl ve finále Wimbledonu s Tomášem Berdychem. Vy jste zase dovedl Karolínu Plíškovou do mače o titul na US Open. Jaké nervy prožívají trenéři při grandslamovém finále?

Taky my s Davidem budeme s blížícím se zápasem čím dál nervóznější. Když už Péťa došla takhle daleko, samozřejmě si přejeme tu zlatou třešničku. Musím zaklepat, ale zatím každé naše společné finále zvládla.

Obvykle svou roli spíš shazujete. Snažíte se zůstávat v pozadí?

Sám jsem hrál. Vím, že na kurtu to musí dokázat ona. Vítězství jsou především její zásluha. My radíme, ale odvrátit brejkbol nebo proměnit mečbol musí ona. Smekám před tím, co Petra předvádí. A jsem samozřejmě moc rád, že jsem součástí jejího příběhu a můžu jí fandit ve finále grandslamu.