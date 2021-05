Facka sportu, který jí dal všechno. Ósakaovou kritizují za útěk před médii

Groth ve sloupku pro Herald-Sun japonskou světovou dvojku kritizuje především za rozpor, že se nechce bavit s úzkým okruhem specializovaných novinářů, ale na sociálních sítích přitom dál zveřejňuje příspěvky pro miliony sledujících.

„Je to facka do tváře sportu, který jí dal všechno. Že se vyvlékne z požadavků, které jsou pro všechny na tour povinné, je jednoduše vtip.“

Ósakaová své rozhodnutí oznámila ve středu právě prostřednictvím sociálních sítí a zdůvodnila jej tím, že chce chránit své duševní zdraví. Rozhovory s novináři totiž podle ní sportovcům a jejich psychice přitěžují.

Dále uvedla, že si uvědomuje, že za svůj krok bude pokutována, podle pravidel grandslamových turnajů se totiž tenisté musejí dostavit na tiskovou konferenci do 30 minut po skončení zápasu, pokud nejsou zranění či fyzicky indisponovaní. Jinak mohou zaplatit až 20 000 dolarů.

Neoblomné dodržení těchto sankcí vyhlásil v reakci na plán Japonky prezident Francouzské tenisové federace Gilles Moretton. „Co se tady děje, je z mého pohledu neakceptovatelné,“ rozčílil se.

Nejčerstvější případ, kdy tenista nedorazil na povinné setkání s médii a také za to byl pokutován, pochází z loňského US Open, kde Novak Djokovič po své diskvalifikaci za trefení čárové rozhodčí míčem opustil turnaj bez rozhovorů, což jej stálo 7500 dolarů.

Tím spíš světová jednička pochopení pro Ósakaovou hledala jen těžko. „Chápu, že tiskové konference někdy mohou být velice nepříjemné. Není to něco, co byste si pokaždé užili, zvlášť když prohrajete zápas a podobně. Ale ke sportu a životu na okruhu to patří,“ prohlásil Djokovič po postupu do semifinále na domácím turnaji v Bělehradě.

Rafael Nadal zase připomněl, že bez médií by tenisté neměli takové postavení, jakému se nyní těší. „Média vnímám jako velice důležitou součást našeho sportu. Bez lidí informujících o našich výsledcích bychom pravděpodobně nebyli takovými sportovci, jakými jsme,“ konstatoval třináctinásobný šampion Roland Garros.

Zastání Ósakaová nenašla ani u některých kolegyň. Světová jednička Ashleigh Bartyová považuje kontakt s novináři za součást práce. „Všechny víme, k čemu jsme se jako profesionální tenistky upsaly. Nebudím se v noci s tím, co jsem řekla nebo slyšela, nebo co se mě budete ptát,“ řekla Bartyová v pátek v Paříži.

Jako nepřekonatelnou překážku nevidí mediální povinnosti ani úřadující šampionka Roland Garros Iga Šwiateková. „Není to zase tak náročné. Dává nám to možnost vysvětlit svůj úhel pohledu, takže bych řekla, že to je dobré,“ prohlásila devatenáctiletá polská tenistka.

Sympatie k rozhodnutí Ósakaové vyjádřila bývalá britská tenistka Naomi Broadyová. Podle ní by funkcionáře mohl její bojkot přimět k zamyšlení nad úpravou pravidel. „I kdyby to bylo třeba jen více času po porážkách, aby se člověk mohl uklidnit a třeba i vybrečet mimo centrum pozornosti,“ uvedla Broadyová, jež se nyní věnuje komentování pro BBC.

Nečekaný krok Ósakaové nepříjemně překvapil i vedení ženského okruhu WTA, které by uvítalo o této problematice dialog. Zároveň ale zdůraznilo, že tenistky mají i určité povinnosti k příznivcům a veřejnosti.

„Profesionální sportovci mají zodpovědnost ke svému sportu a fanouškům, kontakt s médii na turnajích jim umožňuje podělit se o svůj pohled a vyprávět svůj příběh.“