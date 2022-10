Z Tel Avivu do Astany. Djokovič chce hrát, a tak mění roky zaběhlý plán

V pořadí sezony sice figuruje až na patnáctém místě, jelikož ale letos ovládl grandslam, čehož si pravidla cení, stačí mu, když se ve světovém žebříčku udrží v první dvacítce. Což zřejmě v pohodě splní.

Momentálně je sedmý a čile nahání další body. Po nedělním triumfu na menší akci ATP 250 v Tel Avivu zamířil na pětistovku do Astany, která se hraje tento týden, plánuje ještě minimálně Masters v Paříži.

A na Turnaj mistrů do Turína se od 13. listopadu sjede vybraná osmička hráčů. Start mají zatím jistý Španělé Nadal a Alcaraz, Nor Ruud a Řek Tsitsipas. Na hraně se pohybují Rusové Medveděv a Rubljov, Kanaďan Auger-Aliassime či Polák Hurkacz.

Novak Djokovič podává na turnaji v Tel Avivu.

Za normálních okolností by mezi v předstihu kvalifikovanými Djokovič nechyběl, avšak letos nedostal žádné body za wimbledonský titul a hlavně doplácí na odmítání očkování proti koronaviru. Kvůli tomu přišel o turnaje v Austrálii, musel vynechat i nedávnou severoamerickou šňůru.

Proto hrál v Tel Avivu oficiální zápas po dlouhých třech měsících, předtím se naposledy ukázal ve Wimbledonu, který opanoval.

V Izraeli si navzdory pauze, kterou si zpestřil jen exhibičním Laver Cupem, počínal suverénně. Ve čtyřech zápasech neztratil ani set, ve finále zdolal Chorvata Čiliče a připsal si kariérní titul číslo 89.

„Ať hraju turnaj kdekoli, vždycky se ho snažím vyhrát. Takže i zde v Izraeli jsem chtěl získat titul,“ povídal po finále.

„Hrál jsem velmi slušný tenis, navíc jsem kvůli tříměsíční pauze měl motivaci navíc. Ze zdejších zápasů si beru sebevědomí do dalších týdnů.“

Ještě před turnajem však přiznal, že ve svém obvyklém tenisovém kalendáři by místo pro tento podnik kategorie ATP 250 nenašel.

„Jenže tato sezona je dost odlišná, takže hraju i turnaje, které mi do plánu normálně nezapadají. Můj rozvrh je letos jiný než v posledních dvaceti letech. Jsem flexibilnější, proto jsem vyrazil do Izraele. Chystám se do Kazachstánu a pak uvidíme, co budu hrát dál.“

Všechny tyto netradiční výpravy podniká Srb s jediným cílem: dostat se na Turnaj mistrů. Tuto akci naopak zná velmi dobře, v kariéře ji ovládl už pětkrát.

A pokud se na ni probojuje i letos, bude znovu jedním z favoritů.